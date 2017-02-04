Лидеры молодежки «Рубина» покинули клуб из-за конфликта с руководством
Два футболиста молодежной команды «Рубина» — защитник Александр Кузнецов и полузащитник Андрей Миронов — покинули команду
из-за конфликта с руководством клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Оба игрока привлекались главным тренером казанцев Хави Грасией к работе с основным составом. По версии «Рубина», причиной расставания стали завышенные требования по зарплате. Сами же футболисты утверждают, что покинули команду
— Мы очень хотели, чтобы и Миронов, и Кузнецов скорее достигли уровня первой команды, их даже авансом взяли на летние сборы с основой, — цитирует «Бизнес online» руководителя клубной
Мы предлагали им аренду в «КАМАЗ», но этот вариант футболистов не устроил. Расставание с ними — очень непростое решение. Переход из юношеского во взрослый футбол — процесс довольно болезненный и сложный. Возможно, Миронову и Кузнецову стоило немного потерпеть, мы многое сделали для того, чтобы их сохранить, но прийти к компромиссу не удалось.
— Про
Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор. И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в «Рубине» дальше не видели никакого развития. «Рубина-2» больше нет, а «Нефтехимик» по
— Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать что да, я еще не совсем готов к основной команде, мне нужно еще окрепнуть, — сказал Кузнецов. — И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное — это развитие. Мы уходим из «Рубина» для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где, в первую очередь, мы будем играть, а не просто получать деньги.
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