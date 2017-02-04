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4 февраля 2017, 12:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Советский спорт рассказывает о подготовке клубов <nobr>премьер-лиги</nobr> ко второй части сезона. Увеличить
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Осечка «Зенита»

«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах — от чешской «Спарты» (0:2). Но пусть лучше «Зенит» сейчас, чем «Ростов» потом. «Спарта» в последние годы точно преследует российские клубы, доставляя им неприятности. Настораживает то, что обе команды — чехи и наши — стартуют в 1/16 финала Лиги Европы. Стало быть, на данный момент «Спарта» готова лучше сыгравшего основой «Зенита».

Мирча Луческу был разгневан.

— Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру..

Иванович отметил дебют. Вышел во втором тайме. На правый фланг. Да еще под 5 номером, хотя взял 60-й.

— Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить — просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать, — прокомментировал свое решение Луческу.

Особенность «Локомотива»

Хорошие новости. В состав железнодорожников вернулись Пейчинович и Чорлука. Вчера они впервые приняли участие в контрольном матче. Вновь порадовал Игнатьев, взрывавший своими действиями игру. На позиции центрфорварда неплохо смотрелся Майкон. А Миранчук отметился голом (с пенальти) — возможно, последним в составе этой команды. В общем, выиграл «Локомотив» у венгерского «Видеотона» (2:0). Пусть соперник и играл в экспериментальном составе, нам до этого дела нет.

Особенность «Локомотива» в другом. Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с миловидной девушкой Беатрис. Отсудила дама на «отлично». Впрочем, тем, кто смотрел трансляцию, она наверняка понравилась не только и не столько этим. Хорошо бы провести такой эксперимент на матче ЦСКА. Очень интересно, как бы повел себя Вернблум, который обычно обрушивается на судей с трехэтажным матом. Разумеется, безнаказанно.

Дебют Шишкина и Клаессона

Спустя три часа после окончания матча «Локомотива» с «Видеотоном» играл «Краснодар». Получилось не так здорово — 0:0. Против основы венгров «быки» выставили очень оригинальный состав, с вратарем Адамовым, в итоге сыгравшим великолепно, и почти всеми новичками: Рамиресом, Шишкиным, Клаессоном.

Кстати, Шишкин занял позицию в опорной зоне. Наши догадки подтвердились: Игорь Шалимов планирует использовать Романа не только в качестве флангового защитника. Клаессон действовал в атаке, чуть левее. Увы, пока охарактеризовать его игру за новую команду не получается. Да и рано еще.

Вчера состоялись еще несколько контрольных матчей. «Томь» обыграла «Шинник» (1:0). «Терек» был сильнее чешского «Брно» (3:1). А «Ростов» сыграл вничью с болгарским «Локомотивом» (2:2).

Второй сбор «Спартака»

Сегодня красно-белые отправились в Испанию на второй сбор. На самолете до Малаги. Оттуда — до Эстепоны. Массимо Каррера взял 26 футболистов. Без особых сюрпризов. Новые имена — Хомуха и Леонтьев. Хотя второй уже бывал на сборах с основой. А вот Пуцко, Гулиев и получивший травму Кутин работать с первой командой не будут.

Сегодня красно-белые проведут вечернюю тренировку. Ближайший контрольный матч состоится 10 февраля.

Ближайшие матчи
04.02. «Оренбург» — «Словацко», Чехия
04.02. «Рубин» — «Осиек», Хорватия
05.02. «Арсенал» — «Радник», Босния
05.02. «Зенит» — «Оденсе», Дания
05.02. «Рубин» — «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Терек» — «Дукла», Чехия
05.02. «Краснодар» — «Славия», Чехия
05.02. «Локомотив» — «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Анжи» — «Вардар», Македония.

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