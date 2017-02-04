Украинский защитник Белый подписал контракт с «Анжи»
Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».
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Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний футболист будет выступать за махачкалинцев до конца сезона-2017/18.
«Чемпионат» в январе сообщал, что Белый, являющийся воспитанником донецкого «Шахтёра», находится на просмотре в «Анжи».
Белый ранее играл за «Шахтёр-2» и «Шахтёр-3», алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю», а его последним клубом был хорватский «Хайдук».
Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.
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