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4 февраля 2017, 11:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Украинский защитник Белый подписал контракт с «Анжи»

Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».

Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний футболист будет выступать за махачкалинцев до конца сезона-2017/18.

«Чемпионат» в январе сообщал, что Белый, являющийся воспитанником донецкого «Шахтёра», находится на просмотре в «Анжи».

Белый ранее играл за «Шахтёр-2» и «Шахтёр-3», алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю», а его последним клубом был хорватский «Хайдук».
Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.

Анжи
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