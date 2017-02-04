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4 февраля 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вандерсон: Ничья с «Видеотоном» не устраивает «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон в видеоинтервью клубной пресс-службе подвёл итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном».

Встреча на сборе в Испании завершилась вничью со счётом 0:0.

«Мы тренируемся специально для того, чтобы быть в стопроцентной форме. К сожалению, результат для нас не очень хороший. Эта ничья нас не устраивает. Будем тренироваться дальше, потому что впереди нас ждёт четыре матча.

Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Будущие матчи, которые у нас будут, также мне помогут. Уверен, к началу чемпионата я буду в стопроцентной форме», — заявил бразилец.

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