Вандерсон: Ничья с «Видеотоном» не устраивает «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Вандерсон в видеоинтервью клубной
пресс-службе подвёл итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном».
Встреча на сборе в Испании завершилась вничью со счётом 0:0.
«Мы тренируемся специально для того, чтобы быть в стопроцентной форме. К сожалению, результат для нас не очень хороший. Эта ничья нас не устраивает. Будем тренироваться дальше, потому что впереди нас ждёт четыре матча.
Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Будущие матчи, которые у нас будут, также мне помогут. Уверен, к началу чемпионата я буду в стопроцентной форме», — заявил бразилец.
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