Вандерсон: Ничья с «Видеотоном» не устраивает «Краснодар»

Встреча на сборе в Испании завершилась вничью со счётом 0:0.



«Мы тренируемся специально для того, чтобы быть в стопроцентной форме. К сожалению, результат для нас не очень хороший. Эта ничья нас не устраивает. Будем тренироваться дальше, потому что впереди нас ждёт четыре матча.



Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Будущие матчи, которые у нас будут, также мне помогут. Уверен, к началу чемпионата я буду в стопроцентной форме», — заявил бразилец.