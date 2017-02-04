Кутин, Пуцко и Гулиев не примут участие во втором сборе «Спартака»

В распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 26 игроков: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Зе Луиш и Луис Адриано.



Как сообщает клубная пресс-служба, Попов, Мельгарехо, Промес, Таски и Фернандо присоединятся к партнёрам уже на месте дислокации спартаковцев.

В Испании вместе с основой будут работать футболисты «Спартака-2»: Иван Хомуха и Игорь Леонтьев. Игроки второй команды, которые готовились к весенней части сезона под руководством Массимо Карреры в ОАЭ, Денис Кутин, восстанавливающийся после серьёзной травмы, Александр Пуцко и Аяз Гулиев не примут участие в зарубежном сборе «Спартака» в Эстепоне.