Шох: Перед «Уралом» стоит задача остаться в РФПЛ, уверен, что всё получится

После 17 туров «Урал» занимает в таблице РФПЛ 13-е место.



«Сейчас турнирная ситуация непростая, на это повлияли многие обстоятельства. Летом по разным причинам ушла большая группа игроков, которая определяла стиль и лицо команды. Осталось много молодых ребят, которые ещё, что называется, не заматерели на уровне РФПЛ. Естественно, новым игрокам тоже нужно было время на адаптацию.



Что касается зимней трансферной политики, Тарханов ей полностью удовлетворён, но качество покажет только сам сезон. Думаю, “Урал” выступит удачно в оставшихся матчах. Сегодня перед командой стоит задача просто сохранить прописку в РФПЛ. Уверен, что с таким боеспособным и сплочённым коллективом всё получится», — сказал Шох в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.