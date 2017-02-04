Денис Глушаков: На сбор отправляюсь с очень хорошим настроением
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил, что выходные дни провел вместе с семьей.
По словам капитана
— Денис, какое у вас настроение перед вторыми сборами?
— Настроение очень хорошее. Выходные дни провел с семьей, маленькой дочкой. Отдохнул.
— Ребенок давал высыпаться?
— Она два дня спала, а вот сегодня поспать не дала.
— Наверное, чувствовала, что папа скоро уедет?
— Может быть (улыбается). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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