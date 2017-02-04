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4 февраля 2017, 10:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: На сбор отправляюсь с очень хорошим настроением

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил, что выходные дни провел вместе с семьей.

По словам капитана красно-белых, на второй сбор он оправляется с очень хорошим насторением. Сегодня в 8.10 по московскому времени команда отправляется в Марбелью.

— Денис, какое у вас настроение перед вторыми сборами?

— Настроение очень хорошее. Выходные дни провел с семьей, маленькой дочкой. Отдохнул.

— Ребенок давал высыпаться?

— Она два дня спала, а вот сегодня поспать не дала.

— Наверное, чувствовала, что папа скоро уедет?

— Может быть (улыбается). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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