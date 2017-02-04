Аршавин может войти в тренерский штаб «Зенита»
Андрей Аршавин может войти в тренерский штаб футбольного клуба «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом АБН в пятницу сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.
Бывшего полузащитника
Напомним, Аршавин выступал в «Зените» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 375 матчах и забил 80 голов. В составе
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