Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28660219/
4 февраля 2017, 10:53 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Аршавин может войти в тренерский штаб «Зенита»

Андрей Аршавин может войти в тренерский штаб футбольного клуба «Зенит».

Андрей <span class=error>Аршавин</span> может войти в тренерский штаб футбольного клуба Зенит. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом АБН в пятницу сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.

Бывшего полузащитника сине-бело-голубых в «Зените» ожидают после того, как футболист завершит свою карьеру в казахстанском «Кайрате». По информации источника, Аршавин может войти в тренерский штаб как главной команды, так и молодежных коллективов «Зенита».

Напомним, Аршавин выступал в «Зените» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 375 матчах и забил 80 голов. В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды выиграл чемпионат России, кубок и суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. По итогам 2008 года Аршавина номинировали на награду «Золотой мяч».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Все новости
03 февраля

«Алтай» исключили из Премьер-Лиги

«Алтай» не собирается покидать Премьер-Лигу

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса