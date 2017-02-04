Аршавин может войти в тренерский штаб «Зенита»

Об этом АБН в пятницу сообщил источник, близкий к руководству петербургской команды.



Бывшего полузащитника сине-бело-голубых в «Зените» ожидают после того, как футболист завершит свою карьеру в казахстанском «Кайрате». По информации источника, Аршавин может войти в тренерский штаб как главной команды, так и молодежных коллективов «Зенита».



Напомним, Аршавин выступал в «Зените» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. Всего за петербургский клуб футболист сыграл в 375 матчах и забил 80 голов. В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды выиграл чемпионат России, кубок и суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. По итогам 2008 года Аршавина номинировали на награду «Золотой мяч».