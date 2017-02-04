Гаджи Гаджиев: Это’О в «Анжи» мог оштрафовать игрока за нарушение дисциплины

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«Я знаю много фактов, а не просто слов. Кто в «Анжи» отвечал за порядок и дисциплину? Кто был способен оштрафовать игрока за нарушение контрактных условий? Это’О. И это правильно. Командные интересы выше личных, — сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Напомни, Это’О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинский клуб камерунец сыграл 53 матча, в которых забил 25 мячей.