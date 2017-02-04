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4 февраля 2017, 10:39 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Гаджи Гаджиев: Это’О в «Анжи» мог оштрафовать игрока за нарушение дисциплины

Бывший главный тренер «Анжи», ныне наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самюэль Это’О.

Бывший главный тренер <span class=error>Анжи</span> ныне наставник <span class=error>Амкара</span> <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиев</span> рассказал о том какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самюэль Это'О. Увеличить
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«Я знаю много фактов, а не просто слов. Кто в «Анжи» отвечал за порядок и дисциплину? Кто был способен оштрафовать игрока за нарушение контрактных условий? Это’О. И это правильно. Командные интересы выше личных, — сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Напомни, Это’О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинский клуб камерунец сыграл 53 матча, в которых забил 25 мячей.

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Это’О: Слежу за происходящим в «Анжи»

Это’О: Слежу за происходящим в «Анжи»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О в эфире программы «Спортивный репортёр» поделился мнением о продаже махачкалинского клуба Осману Кадиеву, а также вспомнил свой период в составе команды.
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