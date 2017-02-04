Романцев: Надеюсь, с капитанской повязкой Дзюба заиграет еще лучше
Вчера гостем редакции «СЭ» стал самый титулованный тренер в истории «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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— Уход Аленичева из «Спартака» стал одним из неприятных событий 2016 года?
— Для меня — естественно. Я слежу за своими ребятами, желаю им только лучшего. Надеюсь, у Аленичева как у тренера все в жизни сложится хорошо.
— Титов в интервью «СЭ» отметил, что в команде не было семьи. И что
— У меня таких проблем не было — зарплаты в «Спартаке» по меркам высшей лиги были ниже среднего. К тому же футболисты подсознательно чувствовали, что если завести со мной разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду.
Но не могу сказать, что нынешние большие заработки — это плохо. Разве олимпийские чемпионы-1956 и победители первенства Европы-1960 не заслуживали серьезных денег? А ведь они после окончания карьеры остались у разбитого корыта… И не могу осуждать тех, кто сегодня выплачивает футболистам большие суммы. Разве что пожелаю игрокам не получать, а зарабатывать.
— Еще одно откровение Титова: в команде оказалось слишком много иностранцев, что привело к созданию группировок.
— Согласен с Егором. Одно дело — Робсон и Маркао, которые моментально начали изучать русский язык. Но когда в «Сатурне», «Динамо» при каждом свистке на поле выбегало по
— Однако сейчас все отмечают, что в «Спартаке» дружная, семейная обстановка. Значит, такое возможно.
— А я не говорю, что это из области фантастики. Просто у меня не получилось.
— У «возвращенца» Самедова в «Спартаке» получится?
— Саша неуступчивый, не умеет проигрывать. Сильно переживает, когда
— Появление Селихова при живом Реброве не может навредить?
— Хороших футболистов много не бывает. А дальше все зависит от того, как поведет себя вратарь, не попавший в обойму. Хотя помню, что когда Дасаев сыграл первый матч за «Спартак», то Бесков позвал Александра Прохорова и объявил о расставании. А ведь Саша был лидером, капитаном. Но то Дасаев… Он сразу заиграл так, словно за спиной у него многолетний опыт. Какие мячи он тащил!
— Черчесов под Дасаевым долго сидел…
— Да, хотя его чуть ли не во все команды приглашали. Но он знал, ради чего терпит. В итоге и чемпионом несколько раз становился, и лучшим вратарем страны. Возможно, он и тренером стал хорошим в том числе потому, что шесть или семь лет смотрел игры основного состава со скамейки. Все записывал, анализировал. Наверняка все эти записи остались. А вот Нигматуллин считал, что без практики у него ничего не получится. И ушел.
— Преображение Глушакова вас впечатлило?
— Денис большой молодец. Желаю ему как минимум не сбавлять, а может, и прибавить.
— Многие отмечают, что его вдохновила повязка. В «Зените» Луческу доверил ее Дзюбе, хотя тот в команде не так давно. Насколько для вас было важно, чтобы капитан ассоциировался с клубными традициями?
— Полтора года — вполне нормальный срок. Я тоже стал капитаном через полгода. Если Артема назначили, значит, тренер видит в нем лидерские качества. Чувствует, что у Дзюбы есть авторитет в коллективе. Надеюсь, с повязкой Артем заиграет еще лучше.
— ЦСКА, в свою очередь, потерял Еременко…
— Роман — один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Очень большая потеря. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл.
— Реально вернуться после двух лет простоя?
— Когда ты привык находиться на виду, а потом играешь при пустых трибунах и на кочковатых полях — это может сломить психологически. Но, надеюсь, у Романа есть характер. Однако два года футбольного расцвета у него отняли….
— Леонид Слуцкий объяснил свой уход из ЦСКА тем, что он устал. У вас был в карьере
— Да после каждого поражения хотелось на все плюнуть! На Слуцкого легла очень большая психологическая нагрузка. Не было права на ошибку. В первую очередь в сборной. Кругом кричали, что выход из группы — задача минимум.
— В 1999-м вы тоже совмещали работу в клубе и национальной команде. Впоследствии не пожалели об этом шаге?
— Нет, моя карьера сложилась великолепно. Я ушел сам и не жалею ни секундочки. А что касается совмещения, то мне было намного легче, чем Слуцкому. Сборная и «Спартак» тех лет — практически одно и то же. Ребята только майки меняли….
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