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4 февраля 2017, 2:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Это’О: Слежу за происходящим в «Анжи»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О в эфире программы «Спортивный репортёр» поделился мнением о продаже махачкалинского клуба Осману Кадиеву, а также вспомнил свой период в составе команды.

Бывший нападающий Анжи Самуэль Это’О в эфире программы Спортивный репортёр поделился мнением о продаже махачкалинского клуба Осману Кадиеву а также вспомнил свой период в составе команды. Увеличить
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«Смена владельца клуба? Я не говорил об этом с Сулейманом (Керимовым. — Прим. “Чемпионата”), но немного слежу за тем, что происходит. Если это на благо “Анжи”, мы будем поддерживать нового владельца команды.

О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть футбола, часть бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном команды. Когда нужно было дать совет, я его давал. Когда надо было встряхнуть команду, я тоже это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: парни, мы должны сделать больше. Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу», — сказал камерунец.

Анжи
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