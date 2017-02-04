Это’О: Слежу за происходящим в «Анжи»
Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О в эфире программы «Спортивный репортёр» поделился мнением о продаже махачкалинского клуба Осману Кадиеву, а также вспомнил свой период в составе команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«Смена владельца клуба? Я не говорил об этом с Сулейманом (Керимовым. — Прим. “Чемпионата”), но немного слежу за тем, что происходит. Если это на благо “Анжи”, мы будем поддерживать нового владельца команды.
О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть футбола, часть бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном команды. Когда нужно было дать совет, я его давал. Когда надо было встряхнуть команду, я тоже это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: парни, мы должны сделать больше. Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу», — сказал камерунец.
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