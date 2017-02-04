Состав тульского «Арсенала» на правах аренды пополнил защитник сборной Замбии

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2016/17.



27-летний защитник до последнего времени выступал за «Лилль», а ранее был игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Во Франции защитник также играл за «Сошо».



В текущем сезоне Сунзу провёл за «Лилль» четыре матча (один в стартовом составе) в рамках французской Лиги 1.

Сунзу — действующий игрок сборной Замбии, провёл в её составе 62 матча, в 2012 году с национальной командой стал победителем Кубка африканских наций.