Состав тульского «Арсенала» на правах аренды пополнил защитник сборной Замбии
Защитник сборной Замбии Стоппила Сунзу на правах аренды перешёл в тульский «Арсенал», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Соглашение рассчитано до окончания сезона-2016/17.
27-летний защитник до последнего времени выступал за «Лилль», а ранее был игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Во Франции защитник также играл за «Сошо».
В текущем сезоне Сунзу провёл за «Лилль» четыре матча (один в стартовом составе) в рамках французской Лиги 1.
Сунзу — действующий игрок сборной Замбии, провёл в её составе 62 матча, в 2012 году с национальной командой стал победителем Кубка африканских наций.
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