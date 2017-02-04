Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал решение назначить нападающего Артёма Дзюбу капитаном команды.
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«Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90%, всегда практически, игрок основного состава. То есть он практически всегда будет на футбольном поле.
Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант. Но, правда, я обращаю внимание, что, когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор», — приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
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