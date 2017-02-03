Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28658730/
3 февраля 2017, 23:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» проиграл «Спарте» в дебютном матче Ивановича

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли пражской «Спарте» в контрольном матче на сборе в Испании.

Футболисты петербургского Зенита проиграли пражской Спарте в контрольном матче на сборе в Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды. Мячи в матче забили Боржек Дочкал с пенальти (24-я минута) и Лукаш Юлиш (65). У «Зенита» пенальти не реализовал Доменико Кришито на 48-й минуте.

Этот матч стал дебютным в футболке «Зенита» для новичка петербургской команды Бранислава Ивановича. Сербский защитник вышел на поле 46-й минуте.

Следующий товарищеский матч зенитовцы проведут 5 февраля против датского «Оденсе».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Дзюба — новый капитан «Зенита»

Дзюба — новый капитан «Зенита»

Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер команды представил футболистам новичка Бранислава Ивановича, накануне перешедшего в питерский клуб из «Челси».
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя