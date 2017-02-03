«Зенит» проиграл «Спарте» в дебютном матче Ивановича
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли пражской «Спарте» в контрольном матче на сборе в Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды. Мячи в матче забили Боржек Дочкал с пенальти (24-я минута) и Лукаш Юлиш (65). У «Зенита» пенальти не реализовал Доменико Кришито на 48-й минуте.
Этот матч стал дебютным в футболке «Зенита» для новичка петербургской команды Бранислава Ивановича. Сербский защитник вышел на поле 46-й минуте.
Следующий товарищеский матч зенитовцы проведут 5 февраля против датского «Оденсе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter