«Терек» обыграл чешскую «Зброёвку» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Терека», в составе которого отличились Аблае Мбенг и оформивший дубль Беким Балай, который был удален с поля в компенсированное время второго тайма.

Следующий товарищеский матч «Терек» проведет 5 февраля с чешской «Дуклой». Сбор грозненцев в Турции завершится 9 февраля.