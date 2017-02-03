«Терек» обыграл чешскую «Зброёвку» в товарищеском матче
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Футболисты грозненского «Терека» обыграли чешскую «Зброёвку» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Терека», в составе которого отличились Аблае Мбенг и оформивший дубль Беким Балай, который был удален с поля в компенсированное время второго тайма.
Следующий товарищеский матч «Терек» проведет 5 февраля с чешской «Дуклой». Сбор грозненцев в Турции завершится 9 февраля.
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