«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (Пловдив) в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе ростовчан отличились Андрей Препелицэ (29-я минута) и Дмитрий Полоз (55). На этой игре присутствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Ранее в пятницу «Ростов» другим составом со счетом 1:1 разошелся миром с македонской «Шкендией».