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3 февраля 2017, 20:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (Пловдив) в товарищеском матче

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) сыграли вничью с болгарским «Локомотивом» (Пловдив) в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе клуба в Турции.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе ростовчан отличились Андрей Препелицэ (29-я минута) и Дмитрий Полоз (55). На этой игре присутствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Ранее в пятницу «Ростов» другим составом со счетом 1:1 разошелся миром с македонской «Шкендией».

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