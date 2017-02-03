«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (Пловдив) в товарищеском матче
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) сыграли вничью с болгарским «Локомотивом» (Пловдив) в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе клуба в Турции.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе ростовчан отличились Андрей Препелицэ (29-я минута) и Дмитрий Полоз (55). На этой игре присутствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Ранее в пятницу «Ростов» другим составом со счетом 1:1 разошелся миром с македонской «Шкендией».
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