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3 февраля 2017, 18:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» победил вице-чемпиона Венгрии «Видеотон» в контрольном матче

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» обыграли действующего вице-чемпиона Венгрии «Видеотон» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, у которых мячи забили Майкон (13-я минута) и Алексей Миранчук (62, с пенальти).

В следующей контрольной игре 5 февраля команда Юрия Семина встретится с японским клубом «Сёнан Бельмаре».

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

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