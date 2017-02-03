«Локомотив» победил вице-чемпиона Венгрии «Видеотон» в контрольном матче

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, у которых мячи забили Майкон (13-я минута) и Алексей Миранчук (62, с пенальти).

В следующей контрольной игре 5 февраля команда Юрия Семина встретится с японским клубом «Сёнан Бельмаре».

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.