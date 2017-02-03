Коре покинул расположение «Локомотива», его просмотр завершен

«Просмотр завершен, он покинул расположение «Локомотива», — сказали в пресс-службе.

25-летний нападающий тренировался с «Локомотивом» с первого сбора, в частности, приняв участие в контрольных матчах с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0), в котором он забил два мяча, и с харватским «Осиеком» (2:1).