Коре покинул расположение «Локомотива», его просмотр завершен
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Французский футболист Александр Коре покинул расположение «Локомотива», его просмотр завершен. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе московского клуба.
«Просмотр завершен, он покинул расположение «Локомотива», — сказали в
25-летний нападающий тренировался с «Локомотивом» с первого сбора, в частности, приняв участие в контрольных матчах с молодежным составом бременского «Вердера» (2:0), в котором он забил два мяча, и с харватским «Осиеком» (2:1).
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