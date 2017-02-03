Павлюченко продлит контракт с «Уралом», если будет чувствовать себя на 100% здоровым

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Павлюченко перешел в «Урал» перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год.

«С Ромой у нас джентльменское соглашение. Думаю, если он будет способен играть, если сам себя будет чувствовать на 100 процентов здоровым, то мы обязательно продлим контракт», — сказал Иванов.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Павлюченко три гола в 17 матчах.