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3 февраля 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Павлюченко продлит контракт с «Уралом», если будет чувствовать себя на 100% здоровым

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко продлит контракт с екатеринбургским «Уралом», если будет чувствовать себя на 100 процентов здоровым. Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

По словам президента клуба Григория Иванова у них с форвардом есть джентльменское соглашение. Увеличить
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Павлюченко перешел в «Урал» перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год.

«С Ромой у нас джентльменское соглашение. Думаю, если он будет способен играть, если сам себя будет чувствовать на 100 процентов здоровым, то мы обязательно продлим контракт», — сказал Иванов.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Павлюченко три гола в 17 матчах.

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