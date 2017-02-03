Голы Майкона и Ал. Миранчука принесли «Локомотиву» победу над «Видеотоном»

Подопечные Юрия Сёмина одержали победу над венгерским «Видеотоном» — 2:0.



На 13-й минуте Владислав Игнатьев заработал аут и бросил мяч вперёд на ход Майкону, который вышел на свидание с голкипером «Видеотона» и точно пробил в ближний угол. На 57-й минуте Алексей Миранчук реализовал пенальти за фол против Майкона.



Следующий товарищеский матч в Испании «Локомотив» проведёт 5 февраля. Соперником «железнодорожников» станет клуб «Сёнан Бельмаре» (Япония).