Голы Майкона и Ал. Миранчука принесли «Локомотиву» победу над «Видеотоном»
«Локомотив» провёл контрольный матч на сборе в испанской Марбелье.
Подопечные Юрия Сёмина одержали победу над венгерским «Видеотоном» — 2:0.
На 13-й минуте Владислав Игнатьев заработал аут и бросил мяч вперёд на ход Майкону, который вышел на свидание с голкипером «Видеотона» и точно пробил в ближний угол. На 57-й минуте Алексей Миранчук реализовал пенальти за фол против Майкона.
Следующий товарищеский матч в Испании «Локомотив» проведёт 5 февраля. Соперником «железнодорожников» станет клуб «Сёнан Бельмаре» (Япония).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter