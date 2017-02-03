«Урал» попросит перенести игры с «Краснодаром» и «Амкаром» в манеж

Екатеринбуржцам предстоит сыграть дома 28 февраля с краснодарцами в рамках четвертьфинала Кубка страны и 5 марта с пермяками в чемпионате России.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что манеж «Урал» необходимо использовать для проведения матчей чемпионата, дабы избежать того, чтобы игры проходили при холодной погоде.

— Пока мы планируем играть на «СКБ-Арене», очистили поле от снега, включили подогрев; оно будет приемлемо для игры. Но ведь совершенно правильно говорит Виталий Леонтьевич Мутко, что у нас уникальный манеж, — приводит ТАСС слова Иванова. — И футболисты «Урала», и футболисты «Краснодара» играют не для руководителей, а для болельщиков, а их 28 февраля на стадион придет очень мало. А в манеж они бы пришли.

Почему бы нам не играть в манеже? Мы бы хотели сыграть с «Краснодаром» и «Амкаром» в манеже, потом сыграть на выезде (с «Арсеналом» 10 марта. — Прим. «СЭ»), а уже потом — на стадионе дома (с «Рубином» 18 марта. — Прим. «СЭ»). Думаю, обратимся по этому поводу в РФС.

Сейчас открыли манеж в Перми. Я им предложил попросить переносить матчи клубов в конце ноября-декабре и марте в манеж. Ведь мы играем для болельщиков, без них футбола нет.

Футболистам будет неудобно играть, если будет, например, — 12, они могут заболеть, простудиться. Будет некомфортно играть обеим командам, а им играть в Лиге Европы, если пройдут первую стадию (1/16 финала с «Фенербахче». — Прим. «СЭ»). Но об этом никто не думает, говорят «нельзя». Некоторые говорят, что там душно, но все это отговорки для бедных: профессиональные футболисты должны играть, и неважно, в каких условиях.