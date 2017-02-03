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3 февраля 2017, 16:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Рубина» Канунников и Ткачук могут сыграть в ближайшем контрольном матче

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Футболисты «Рубина» Максим Канунников и Денис Ткачук восстановились после травм, и есть высокая вероятность того, что они сыграют в ближайшем контрольном матче на сборе в Испании, заявил главный тренер казанского клуба Хави Грасия.

Нападающий Канунников и полузащитник Ткачук пропустили из-за травм концовку осенней части чемпионата России. В ближайшем контрольном матче казанцы в субботу встретятся с хорватским «Осиеком».

«Все футболисты следуют своей динамике восстановления, эта динамика очень хорошая, но, например, у Олега Кузьмина время восстановления было чуть длиннее, потому что травма была более серьезная. Я думаю, есть высокая вероятность того, что восстановившиеся футболисты сыграют. Например, касательно Максима Канунникова и Дениса Ткачука могу сказать, что у них сейчас очень хорошее состояние, они восстановились, и есть высокая вероятность, что они сыграют в ближайшем матче», — приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне чемпионата России «Рубин» после 17 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Казанцы продолжат чемпионат 6 марта выездным матчем с «Анжи» из Махачкалы.

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