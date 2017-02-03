Источник: «Спартак» отказался от идеи приобретения защитника «Спарты» Караваева
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Спартак» не будет делать предложение пражской «Спарте» о приобретении прав на защитника Вячеслава Караваева. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» готов сделать запрос в «Спарту» относительно выкупа прав на 21-летнего защитника.
«Руководство клуба и тренерский штаб “Спартака” действительно следили за выступлениями Караваева в последнее время, но в итоге отказались от идеи приобретения игрока. На данный момент наиболее вероятный новичок в составе
В период с 2013 по 2016 год Караваев выступал в составе ЦСКА, после чего права на игрока были выкуплены пражской «Спартой». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.
В текущем сезоне 21-летний Тигиев принял участие в 16 матчах в составе «Анжи».
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