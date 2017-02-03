Иванович, Фарфан, Оланаре и другие. Кто реально усилился? Обзор трансферов РФПЛ

Виктор Клаессон («Краснодар»)

Возраст: 25

Амплуа: центральный полузащитник

Трансфер: 2 млн евро

Устав ждать, когда Ахмедов вернется на свой уровень, «Краснодар» освежил среднюю линию. Неоспоримый козырь Клаессона — универсальные качества, позволяющие ему закрыть любую позицию центральной оси: 59% времени он играет в опорной зоне, 22% — в нападении, 18% — в центре полузащиты. Впечатляет и КПД — 0,62 результативных действий за матч. Как и объем работы — 110 ТТД, 1,5 ключевых передач и 2,2 удара за матч. Осталось понять, на какой позиции шведа видят в «Краснодаре». Скоро узнаем.

Роман Шишкин («Краснодар»)

Возраст: 30

Амплуа: правый защитник

Трансфер: аренда

В лице Шишкина «Краснодар» усилил правый фланг обороны. После ухода Енджейчика на бровке остался только 36-летний Калешин. Входить с такой обоймой в весну, да на два фронта было бы очень рискованно. Если с Калешиным все будет в порядке, то Шишкин, скорее всего, останется игроком ротации. Нынешний сезон он вряд ли может занести себе в актив. Хотя индивидуальные показатели не так плохи. Не исключено, что Игорь Шалимов попробует Романа в центре обороны или в опорной зоне — опыт у новичка есть.

Аарон Оланаре (ЦСКА)

Возраст: 22

Амплуа: нападающий

Трансфер: свободный агент

Сказать об Оланаре нечего — последним для него был матч ЦСКА — «Зенит» (1:4), где он получил травму, празднуя гол. Напомню, было это 2 мая прошлого года. Вот и считайте, сколько месяцев простоя у нигерийского нападающего. Не от хорошей жизни ЦСКА продолжает совершать рискованные сделки. С Траоре промахнулись. С Оланаре, может быть, получится лучше. Если судить по прошлой весне, играть и забивать он, бесспорно, умеет. Осталось выяснить, как сказались месяцы простоя и как впишется в команду.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Возраст: 32

Амплуа: правый полузащитник

Трансфер: свободный агент

Фарфан призван закрыть брешь на правом фланге атаки, образовавшуюся после перехода Самедова в «Спартак». Хавбек хороший, спору нет: любит бить по воротам (2 удара за матч), обострять игру (1,4 ключевых пасов), не боится борьбы (21 единоборство). А конек Фарфана — подачи со стандартов. В общем, тот же функционал, что у Самедова. И даже чуть шире — есть дриблинг (5 обводок). Если пришел с серьезными намерениями — пахать, а не только лишь зарабатывать на старость — то «Локомотив» он, конечно, усилит.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Возраст: 32

Амплуа: универсальный защитник

Трансфер: свободный агент

Это усиление центра обороны. Все остальное «Зенит», кажется, уже усилил. Иванович, безусловно, выше классом, чем Новосельцев и Нету. Если у него на правом фланге 66% выигранных верховых единоборств, и это не где-нибудь, а в английской премьер-лиге, то у нас в центре обороны явно будет в районе 90%. Цепкий, выносливый, трудолюбивый, позиционно грамотный защитник. Мастер в игре на стандартах у своих ворот. У чужих, впрочем, тоже. Другой вопрос, с кем он будет в связке — с Кришито или с кем-то еще.

Марко Девич («Ростов»)

Возраст: 33

Амплуа: нападающий

Трансфер: свободный агент

Классический трансфер «Ростова» — из «Рубина». Девич — приличный нападающий, которому не повезло в этом сезоне: пришел новый тренер, который сделал ставку на другого, Жонатаса. Серб пригодится «Ростову», хотя первым номером в атаке не будет. Курбан Бердыев не станет разрушать созданную своими руками блистательную связку Полоз — Азмун. Взяли Девича для ротации, которую «Ростов» активно практикует. А еще с прицелом на будущий сезон, учитывая, что Азмун, вероятнее всего, покинет клуб летом.