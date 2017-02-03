Анене считает, что контрольный матч «Амкара» с «Ботошани» мог быть договорным

Напомним, что под подозрение в договорном характере попали три контрольных матча «Урала», «Уфы» и «Амкара» с румынскими клубами в январе этого года. Матчи «Уфы» с ЧФР (0:2) и «Амкара» с «Ботошани» судил один и тот же румынский арбитр Дан Петре. В обоих матчах Петре добавлял ко времени первого тайма более пяти минут и в обоих назначал спорные пенальти. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что «при таком судействе можно было и с поля уходить».

— До нашего недавнего товарищеского матча с «Ботошани» я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно. Но по игре с «Ботошани» у меня закралось ощущение, что я сознательно участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй — на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико. Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста. Я никогда не участвовал в игре, где моя команда была вынуждена так поступить. Хотя однажды она прервала матч, который сочла подозрительным. Я тогда был травмирован, — сказал Анене.