Анене считает, что контрольный матч «Амкара» с «Ботошани» мог быть договорным
Нападающий «Амкара» Чума Анене поделился мнением о контрольном матче с румынским «Ботошани» (0:3) на сборе в Турции.
Напомним, что под подозрение в договорном характере попали три контрольных матча «Урала», «Уфы» и «Амкара» с румынскими клубами в январе этого года. Матчи «Уфы» с ЧФР (0:2) и «Амкара» с «Ботошани» судил один и тот же румынский арбитр Дан Петре. В обоих матчах Петре добавлял ко времени первого тайма более пяти минут и в обоих назначал спорные пенальти. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что «при таком судействе можно было и с поля уходить».
— До нашего недавнего товарищеского матча с «Ботошани» я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно,