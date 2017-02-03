Алан Касаев: Цель — сборная
Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал «Советскому спорту» о победе над весом, ненужности агента и планах на ЧМ-2018.
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ТАИЛАНД И ЗЛОСТЬ
— Увидел вас, Алан, и не узнал. А потом прочитал газету «Гудок», где вы говорите, что скинули 5 килограммов. За счет чего постройнели?
— За счет работы. Есть большое желание добиться много в сезоне и в карьере.
— Желание у многих есть, но не всех шатает ветром. Перестали есть? Не выходите из бани?
— Баня воду гоняет, много не сбросишь. Попарился, потом жидкостью добираешь. Другое дело — питание и нагрузки. В конце года начал этот процесс потихоньку. Сейчас сборы, на фоне нагрузок тяжело режимить, но к сезону планирую еще килограмма три убрать.
— Лучшей диетой считается — «не жрать». Так?
— Есть надо, но не все и не всегда. Завтрак обычный, обед — зеленый салат и углеводы, вечером только белок. Это дает результат.
— Подсчет калорий ведете? Или на глазок?
— Сейчас нет времени. А до этого предметно анализировал. И в Таиланд летал.
— Зачем?
— Там есть специальное место, куда люди съезжаются худеть. За десять дней согнал 7 кг.
— Аура особая? Или застенки?
— Питание, детокс, процедуры.
— Что такое детокс?
— Первые три дня вообще ничего не ешь, гоняешь воду и пьешь по 50 грамм той зеленой жидкости, которую тайцы дают. Очищаешь организм. Очень сложно — но можно. И нужно.
— Куда окружающим прятаться? Человек же злой становится.
— Конечно злой! Я и сейчас не добрый. Когда гоняешь вес — такой период, что лучше никого не видеть и никому на глаза не попадаться. В компаниях не сидеть: пришел, покушал, уходи. Не только по себе знаю. Знаком со спортсменами, которые не пять кило гоняли, как я, а двадцать. Но окружающих в Таиланде не было, лишь мы с женой. Уединение.
— То есть основной удар приняла на себя жена.
— Мы с женой всегда вместе, она понимает, к чему я стремлюсь, и поддерживает. Три кило осталось до первого марта. Надо потерпеть.
— Велика ли роль во всем этом врача сборной Эдуарда Безуглова, который, знаю, помогает «Локомотиву»?
— Эдик помог, да. Сейчас питаюсь по его методике, посмотрим, что получится. А до этого сидел на диете, которую предложила жена. Обычному человеку можно вытерпеть на воде, белке, чае, кофе… Но когда тренируешься, обязательно нужны углеводы. Без них не будет баланса. А без баланса — усвоения нагрузок.
— Существует понятие — боевой вес? Или чем меньше, тем лучше?
— Я
«Я ДОКАЖУ!»
— Одно из моих воспоминаний о зимней Марбелье: «Зенит», румяные Аршавин, Быстров, Кержаков, у бровки Петржела в золотых цепях — и 17-летний парень Алан, ураганивший на левой бровке в темпе мотоцикла. Вспоминаете те времена?
— Вот только что с Гариком Денисовым об этом говорили. Он постарше на два года, был уже в основе «Зенита», а я юниором. Вспоминаю с добрым чувством, это часть моей жизни.
— В том, что не сложилось в «Зените», видите свою вину? Или был комплекс причин?
— Травма — вот и вся причина. Без повреждения «крестов», не сомневаюсь, все было бы хорошо. Адвокат, сменивший Петржелу, не дал шанса, но если бы не это, не было бы потрясающих сезонов в Казани, у Бердыева.
— «Рубин» — главная команда в вашей карьере?
— Никогда не скрывал этого. И того, что Бердыев дал мне очень многое. Причем и в жизни тоже. Выиграл с ним все, что можно. Теперь хочу добиться того же в «Локомотиве», который чувствую своим. Соперники активно укрепляются, но у нас хорошая команды, мы движемся в правильном направлении.
— Вы тоже укрепляетесь. Вот, англичанина в защиту взяли. Фарфана.
— Легионерам потребуется время на адаптацию. Но мы всем рады, пусть у них получится.
— Вам тридцать. В карьере было немало клубов. Какова сейчас ваша личная спортивная цель? Есть работа, зарплата, семья, — но и футбольные амбиции, наверное?
— С клубом — выиграть Кубок России, шансы неплохие. Личная цель — попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Знаю, что могу, заслуживаю и сумею. Многие не верят, но я докажу.
— До сих пор вы сыграли только за вторую сборную. И дважды попадали в заявку главной команды, но не выходили на поле. Что мешало?
— Это к тренерам. Наверное, они считали, что я слабей. В душе любой футболист думает обратное. Видит себя на поле, сравнивает, огорчается. У меня нет ни к кому претензий — просто буду доказывать и докажу. Пусть в этом году с божьей помощью все получится.
— В этом сезоне у вас — 14 матчей, гол плюс передача.
— Даже не знаю, сколько. Закончилась часть сезона, перечеркнул, забыл, иду дальше. Здоровье есть, желание есть, мастерство, надеюсь, тоже. Все зависит от меня, и главное — играть в клубе. Если в «Локомотиве» все будет нормально, вызов из сборной придет, сто процентов.
«МЕНЯ И ТАК ЗНАЮТ»
— Чемпионат России становится слабее?
— Нет. Несколько
— Ваше главное футбольное качество — резкость?
— Ну, да.
— А второе — умение думать?
— Сам хотел сказать. По молодости сил много, бегаешь, прыгаешь. Сейчас — включаешь голову.
— У вас есть агент?
— Зачем? В 17 лет он нужен, в 30 — нет. При составлении контракта юрист необходим, а так все решается между игроком и клубом.
— Иногда нужны хитрость, жесткость. Футболисту порой сложно себя преподнести.
— Думаете, меня не знают? Как ни преподноси, я на виду. Захотят — подпишут, нет — не судьба.
— Как поживают ваши
— Прекрасно. Сейчас здесь, со мной. Жена, две няни.
— Почему две?
— Одна не справляется.
— У вас в Марбелье дом?
— Квартира.
— Футбольные соседи есть?
— Артистические — Алена Апина.
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