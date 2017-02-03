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ТАИЛАНД И ЗЛОСТЬ

— Увидел вас, Алан, и не узнал. А потом прочитал газету «Гудок», где вы говорите, что скинули 5 килограммов. За счет чего постройнели?

— За счет работы. Есть большое желание добиться много в сезоне и в карьере.

— Желание у многих есть, но не всех шатает ветром. Перестали есть? Не выходите из бани?

— Баня воду гоняет, много не сбросишь. Попарился, потом жидкостью добираешь. Другое дело — питание и нагрузки. В конце года начал этот процесс потихоньку. Сейчас сборы, на фоне нагрузок тяжело режимить, но к сезону планирую еще килограмма три убрать.

— Лучшей диетой считается — «не жрать». Так?

— Есть надо, но не все и не всегда. Завтрак обычный, обед — зеленый салат и углеводы, вечером только белок. Это дает результат.

— Подсчет калорий ведете? Или на глазок?

— Сейчас нет времени. А до этого предметно анализировал. И в Таиланд летал.

— Зачем?

— Там есть специальное место, куда люди съезжаются худеть. За десять дней согнал 7 кг.

— Аура особая? Или застенки?

— Питание, детокс, процедуры.

— Что такое детокс?

— Первые три дня вообще ничего не ешь, гоняешь воду и пьешь по 50 грамм той зеленой жидкости, которую тайцы дают. Очищаешь организм. Очень сложно — но можно. И нужно.

— Куда окружающим прятаться? Человек же злой становится.

— Конечно злой! Я и сейчас не добрый. Когда гоняешь вес — такой период, что лучше никого не видеть и никому на глаза не попадаться. В компаниях не сидеть: пришел, покушал, уходи. Не только по себе знаю. Знаком со спортсменами, которые не пять кило гоняли, как я, а двадцать. Но окружающих в Таиланде не было, лишь мы с женой. Уединение.

— То есть основной удар приняла на себя жена.

— Мы с женой всегда вместе, она понимает, к чему я стремлюсь, и поддерживает. Три кило осталось до первого марта. Надо потерпеть.

— Велика ли роль во всем этом врача сборной Эдуарда Безуглова, который, знаю, помогает «Локомотиву»?

— Эдик помог, да. Сейчас питаюсь по его методике, посмотрим, что получится. А до этого сидел на диете, которую предложила жена. Обычному человеку можно вытерпеть на воде, белке, чае, кофе… Но когда тренируешься, обязательно нужны углеводы. Без них не будет баланса. А без баланса — усвоения нагрузок.

— Существует понятие — боевой вес? Или чем меньше, тем лучше?

— Я как-то согнал 9 кг, и было очень плохо. Нужно понять свой вес и плавно на него выйти.

«Я ДОКАЖУ!»

— Одно из моих воспоминаний о зимней Марбелье: «Зенит», румяные Аршавин, Быстров, Кержаков, у бровки Петржела в золотых цепях — и 17-летний парень Алан, ураганивший на левой бровке в темпе мотоцикла. Вспоминаете те времена?

— Вот только что с Гариком Денисовым об этом говорили. Он постарше на два года, был уже в основе «Зенита», а я юниором. Вспоминаю с добрым чувством, это часть моей жизни.

— В том, что не сложилось в «Зените», видите свою вину? Или был комплекс причин?

— Травма — вот и вся причина. Без повреждения «крестов», не сомневаюсь, все было бы хорошо. Адвокат, сменивший Петржелу, не дал шанса, но если бы не это, не было бы потрясающих сезонов в Казани, у Бердыева.

— «Рубин» — главная команда в вашей карьере?

— Никогда не скрывал этого. И того, что Бердыев дал мне очень многое. Причем и в жизни тоже. Выиграл с ним все, что можно. Теперь хочу добиться того же в «Локомотиве», который чувствую своим. Соперники активно укрепляются, но у нас хорошая команды, мы движемся в правильном направлении.

— Вы тоже укрепляетесь. Вот, англичанина в защиту взяли. Фарфана.

— Легионерам потребуется время на адаптацию. Но мы всем рады, пусть у них получится.

— Вам тридцать. В карьере было немало клубов. Какова сейчас ваша личная спортивная цель? Есть работа, зарплата, семья, — но и футбольные амбиции, наверное?

— С клубом — выиграть Кубок России, шансы неплохие. Личная цель — попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Знаю, что могу, заслуживаю и сумею. Многие не верят, но я докажу.

— До сих пор вы сыграли только за вторую сборную. И дважды попадали в заявку главной команды, но не выходили на поле. Что мешало?

— Это к тренерам. Наверное, они считали, что я слабей. В душе любой футболист думает обратное. Видит себя на поле, сравнивает, огорчается. У меня нет ни к кому претензий — просто буду доказывать и докажу. Пусть в этом году с божьей помощью все получится.

— В этом сезоне у вас — 14 матчей, гол плюс передача.

— Даже не знаю, сколько. Закончилась часть сезона, перечеркнул, забыл, иду дальше. Здоровье есть, желание есть, мастерство, надеюсь, тоже. Все зависит от меня, и главное — играть в клубе. Если в «Локомотиве» все будет нормально, вызов из сборной придет, сто процентов.

«МЕНЯ И ТАК ЗНАЮТ»

— Чемпионат России становится слабее?

— Нет. Несколько топ-легионеров уехали, но есть толковая молодежь. На отдельных командах сказывается кризис, конечно, однако существуют критерии допуска. Если клуб им не соответствовал при заявке, можно было предсказать дальнейшие трудности.

— Ваше главное футбольное качество — резкость?

— Ну, да.

— А второе — умение думать?

— Сам хотел сказать. По молодости сил много, бегаешь, прыгаешь. Сейчас — включаешь голову.

— У вас есть агент?

— Зачем? В 17 лет он нужен, в 30 — нет. При составлении контракта юрист необходим, а так все решается между игроком и клубом.

— Иногда нужны хитрость, жесткость. Футболисту порой сложно себя преподнести.

— Думаете, меня не знают? Как ни преподноси, я на виду. Захотят — подпишут, нет — не судьба.

— Как поживают ваши дочки-близняшки?

— Прекрасно. Сейчас здесь, со мной. Жена, две няни.

— Почему две?

— Одна не справляется.

— У вас в Марбелье дом?

— Квартира.

— Футбольные соседи есть?

— Артистические — Алена Апина.