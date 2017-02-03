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3 февраля 2017, 14:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Амкара» на втором сборе в Турции сыграют со сборной Узбекистана

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. «Амкар» на втором сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана, боснийским «Железничаром», казахстанским «Актобе» и «Шерифом» из Тирасполя, сообщается на официальном сайте пермского футбольного клуба.

«Амкар» отправится на сбор в Белек 5 февраля. Игра с «Железничаром» запланирована на 6 февраля. Матч со сборной Узбекистана — на 10 февраля. Следом в планах встречи с «Шерифом» (14 февраля) и «Актобе» (18 февраля). Сбор завершится 19 февраля.

Третий сбор пройдет также в Белеке с 24 февраля по 3 марта. 5 марта пермякам предстоит выездной матч 18-го тура чемпионата России с «Уралом» из Екатеринбурга. Планируется, что на эту игру «Амкар» вылетит прямо из Турции.

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