Футболисты «Амкара» на втором сборе в Турции сыграют со сборной Узбекистана

«Амкар» отправится на сбор в Белек 5 февраля. Игра с «Железничаром» запланирована на 6 февраля. Матч со сборной Узбекистана — на 10 февраля. Следом в планах встречи с «Шерифом» (14 февраля) и «Актобе» (18 февраля). Сбор завершится 19 февраля.

Третий сбор пройдет также в Белеке с 24 февраля по 3 марта. 5 марта пермякам предстоит выездной матч 18-го тура чемпионата России с «Уралом» из Екатеринбурга. Планируется, что на эту игру «Амкар» вылетит прямо из Турции.