Мутко: Манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Манеж «Урал» в Екатеринбурге — уникальный объект, который необходимо использовать для проведения матчей Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил журналистам вице-премьер правительства, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В 2015 году местный клуб «Урал» провел несколько матчей
«Мы все время идем на поводу у
«Манежем я очень доволен. Представьте, где бы сейчас в таких условиях ребята тренировались. Уникальный объект. В прошлом году такой манеж мы ввели в Перми, в этом — в Саранске и Красноярске», — также отметил
Манеж «Урал», открытый в 2013 году, оснащен искусственным газоном и трибунами на 3 тысячи мест. В июле 2015 года он получил сертификат соответствия требованиям Российского футбольного союза (РФС) первой категории, что позволяет проводить в нем матчи высшего дивизиона чемпионата страны. Манеж — часть комплекса, куда входит стадион «Уралмаш», которой станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира в России.
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