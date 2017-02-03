Мутко: Манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛ

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В 2015 году местный клуб «Урал» провел несколько матчей премьер-лиги в манеже, однако каждый раз условия проведения подвергались критики, в частности со стороны главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева и наставника «Ростова» Курбана Бердыева. В текущем сезоне премьер-лига отказала «Уралу» перенести туда одну из встреч чемпионата.

«Мы все время идем на поводу у каких-то клубов, а требования должны быть для всех одинаковые. Сборная России же играет в Андорре, где стадион на 500 мест. Есть предел, и с 3 тысячами (вместимость манежа — Прим. ТАСС) можно играть; конечно, манеж нужно использовать, проводить здесь один-два тура, ну или вручную переносить календарь и проводить матчи на юге страны. Не надо мучить людей», — заявил Мутко во время рабочего визита по Екатеринбургу с целью оценить ход подготовки города к чемпионату мира 2018 года.

«Манежем я очень доволен. Представьте, где бы сейчас в таких условиях ребята тренировались. Уникальный объект. В прошлом году такой манеж мы ввели в Перми, в этом — в Саранске и Красноярске», — также отметил вице-премьер.

Манеж «Урал», открытый в 2013 году, оснащен искусственным газоном и трибунами на 3 тысячи мест. В июле 2015 года он получил сертификат соответствия требованиям Российского футбольного союза (РФС) первой категории, что позволяет проводить в нем матчи высшего дивизиона чемпионата страны. Манеж — часть комплекса, куда входит стадион «Уралмаш», которой станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира в России.