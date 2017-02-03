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3 февраля 2017, 13:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Полузащитник Хубулов подписал контракт с ФК «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Арсен Хубулов подписал соглашение сроком на один год с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее футболист выступал за краснодарскую Кубань Увеличить
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Футболист с 2010 по 2013 годы играл в составе владикавказской «Алании», после чего перешел в краснодарскую «Кубань».

На счету 26-летнего футболиста два матча в составе молодежной сборной России.

«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера «Анжи» покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

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Боли и Шандао тренируются вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе пока открыт

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.
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