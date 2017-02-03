Полузащитник Хубулов подписал контракт с ФК «Анжи»
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Арсен Хубулов подписал соглашение сроком на один год с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Футболист с 2010 по 2013 годы играл в составе владикавказской «Алании», после чего перешел в краснодарскую «Кубань».
На счету 26-летнего футболиста два матча в составе молодежной сборной России.
«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды
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