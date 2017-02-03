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3 февраля 2017, 12:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Боли и Шандао тренируются вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе пока открыт

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.

Анжи в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды <nobr>из-за </nobr>финансовых проблем. Увеличить
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«Боли и Шандао сейчас вместе с командой тренируются в общей группе. Вопрос по ним еще открыт и будет решаться», — сказали в пресс-службе.

«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды, среди которых Боли и Шандао, из-за финансовых проблем, и о масштабных перестановках в руководстве. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера «Анжи» покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

Боли перешел в «Анжи» из украинской «Зари» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за махачкалинский клуб 11 игр, забил два мяча, также в активе нападающего одна игра в составе сборной Кот-д’Ивуара. Форвард мог перейти в «Аль- Айн» из ОАЭ, но после того, как футболист уже успел пройти медосмотр и провести одну тренировку, клуб отменил переход 29-летнего нападающего из-за неожиданно выдвинутых махачкалинцами условий.

Шандао выступает за клуб из Махачкалы с лета прошлого года. За «Анжи» 28-летний защитник сыграл в пяти матчах чемпионата России и двух играх Кубка страны.

Анжи
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