Боли и Шандао тренируются вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе пока открыт
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Боли и Шандао сейчас вместе с командой тренируются в общей группе. Вопрос по ним еще открыт и будет решаться», — сказали в
«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды, среди которых Боли и Шандао,
Боли перешел в «Анжи» из украинской «Зари» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за махачкалинский клуб 11 игр, забил два мяча, также в активе нападающего одна игра в составе сборной Кот-д’Ивуара. Форвард мог перейти в «Аль- Айн» из ОАЭ, но после того, как футболист уже успел пройти медосмотр и провести одну тренировку, клуб отменил переход 29-летнего нападающего
Шандао выступает за клуб из Махачкалы с лета прошлого года. За «Анжи» 28-летний защитник сыграл в пяти матчах чемпионата России и двух играх Кубка страны.
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