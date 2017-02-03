Айдамиров: Трансферная кампания ФК «Терек» не окончена, возможны еще приобретения

В конце декабря «Терек» объявил о переходе в команду полузащитника махачкалинского «Анжи» Бернарда Бериши. Перед началом зимнего трансферного окна Айдамиров сообщал «Р-Спорт», что грозненский клуб намерен приобрести футболиста для усиления позиции опорного полузащитника.

«Несмотря на небольшое количество трансферов в это окно, все возможно. Трансферная кампания еще не закончена. Могут быть дополнительные приобретения, мы над этим работаем, но больше рассказать пока не могу», — сообщил Айдамиров по телефону.

Во вторник «Терек» в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил, что на просмотре в клубе находится камерунский защитник Томас Либи. «По поводу камерунца Томаса Либи, который был у нас на просмотре, решение уже принято, его отправили обратно в наш в фарм-клуб, он нам не подошел», — добавил собеседник агентства.

В четверг «Терек» по взаимному согласию расторг контракты с полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым, а также с защитником Сергеем Брызгаловым.