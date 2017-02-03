Айдамиров: Трансферная кампания ФК «Терек» не окончена, возможны еще приобретения
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Трансферная кампания футбольного клуба «Терек» не окончена, могут быть еще приобретения, в этом направлении ведется работа, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент и генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
В конце декабря «Терек» объявил о переходе в команду полузащитника махачкалинского «Анжи» Бернарда Бериши. Перед началом зимнего трансферного окна Айдамиров сообщал «Р-Спорт», что грозненский клуб намерен приобрести футболиста для усиления позиции опорного полузащитника.
«Несмотря на небольшое количество трансферов в это окно, все возможно. Трансферная кампания еще не закончена. Могут быть дополнительные приобретения, мы над этим работаем, но больше рассказать пока не могу», — сообщил Айдамиров по телефону.
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