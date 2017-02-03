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3 февраля 2017, 12:05 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Экс-защитник «Кубани» выставил счет «Анжи» на 405 тысяч евро

Бразильский защитник Шандао требует от «Анжи» 405 тысяч евро в качестве долгов по заработной плате и подписного бонуса при переходе в дагестанскую команду.

«Анжи» должен был рассчитаться с игроком еще осенью, однако примерно в это же время клуб затеял смену владельца и распродажу ведущих игроков, взяв курс на жесткую экономию.

Напомним, бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов передал бразды правления Осману Кадиеву, которому теперь придется нести бремя долгов по контрактам, оформленным при старом руководстве.

В случае, если махачкалинцы не выплатят причитающуюся сумму, Шандао грозит обратиться в арбитраж.

До перехода в «Анжи» Шандао провел за «Кубань» 94 матча и забил 3 гола.

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Боли и Шандао тренируются вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе пока открыт

Боли и Шандао тренируются вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе пока открыт

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с «Анжи», но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.
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