Агент: Будущее Алексея Миранчука всецело зависит от президента «Локомотива» Геркуса

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. Контракт 21-летнего полузащитника истекает нынешним летом. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак» или казанский «Рубин». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

«По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от “Рубина”, которое направлено в футбольный клуб “Локомотив”, но как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит. Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно, или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет», — сказал Шпинев по телефону.

«В случае если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», — добавил собеседник агентства.