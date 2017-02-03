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3 февраля 2017, 11:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ломбертс заявил, что ФК «Зенит» пообещал летом отпустить его в любой клуб

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Бельгийский футболист Николас Ломбертс заявил, что петербургский «Зенит» пообещал летом отпустить его в любую команду.

По данным nieuwsblad.be, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заблокировал уход Ломбертса в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что петербургский клуб пополнил защитник Бранислав Иванович.

«Они (“Зенит”) пообещали мне, что летом я смогу перейти в любой клуб, в который сам захочу. Я рассчитываю, что они выполнят это обещание», — цитирует Ломбертса Nieuwsblad.

В нынешнем сезоне 31-летний Ломбертс сыграл в 12 матчах за «Зенит». Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2018 года.

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