ФК «Урал» на кипрском сборе сыграет с «Уфой» и тремя клубами из Сербии

Встреча с «Радом» пройдет первой в календаре сбора — 5 февраля. На следующий день «Урал» сыграет с «Уфой». На 8 февраля запланирован матч с «Чукаричками». Закроет программу сбора в Лимассоле игра 11 февраля с «Партизаном». Клуб уточняет, что в расписании матчей возможны изменения.

Второй зимний сбор «Урала» завершится 11 февраля. Чемпионат России возобновится для клуба 5 марта домашним матчем с пермским «Амкаром». 28 февраля «Урал» примет «Краснодар» в рамках ¼ финала Кубка России.