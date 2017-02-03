ФК «Урал» на кипрском сборе сыграет с «Уфой» и тремя клубами из Сербии
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. «Урал» проведет контрольные матчи с «Уфой» и сербскими клубами «Рад», «Чукарички» и «Партизан» на кипрском сборе, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Екатеринбурга.
Встреча с «Радом» пройдет первой в календаре сбора — 5 февраля. На следующий день «Урал» сыграет с «Уфой». На 8 февраля запланирован матч с «Чукаричками». Закроет программу сбора в Лимассоле игра 11 февраля с «Партизаном». Клуб уточняет, что в расписании матчей возможны изменения.
Второй зимний сбор «Урала» завершится 11 февраля. Чемпионат России возобновится для клуба 5 марта домашним матчем с пермским «Амкаром». 28 февраля «Урал» примет «Краснодар» в рамках ¼ финала Кубка России.
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