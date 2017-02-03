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3 февраля 2017, 10:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи»

Обновлено: 11:24
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один год. Увеличить
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Срок соглашения с 24-летним игроком — один год.

В четверг «Терек» объявил о расторжении контракта с Брызгаловым. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в чемпионате России за грозненский клуб.

Ранее Брызгалов выступал за раменский «Сатурн», московские «Спартак» и «Спартак-2». В составе красно-белых становился серебряным призером чемпионата России сезона-2011/12.

Анжи
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