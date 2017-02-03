Футболист Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи»
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Срок соглашения с 24-летним игроком — один год.
В четверг «Терек» объявил о расторжении контракта с Брызгаловым. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в чемпионате России за грозненский клуб.
Ранее Брызгалов выступал за раменский «Сатурн», московские «Спартак» и «Спартак-2». В составе
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