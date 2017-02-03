Футболист Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи»

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Срок соглашения с 24-летним игроком — один год.

В четверг «Терек» объявил о расторжении контракта с Брызгаловым. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в чемпионате России за грозненский клуб.