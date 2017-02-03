Дзюба — Ивановичу: «Челси»? «Реал»? У нас без авторитетов
Бранислав Иванович — самый громкий зимний трансфер в РФПЛ. Рассказываем, как он провел день в «Зените».
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СЕРБ ПРИВЕЗ В ИСПАНИЮ ДОЖДЬ
О том, что Иванович приедет именно в четверг, вся команда была в курсе еще с утра.
— Вы бы еще на улице у дороги к отелю сели и там ждали. Тогда точно не пропустите, — пошутил один из зенитовцев, проходя мимо корреспондента «СЭ» по холлу отеля.
— О, дождик пошел — Иванович из Англии привез, не иначе, — еще одна реплика по поводу предстоящего пополнения.
Около двух часов дня микроавтобус, который вез серба, подкатил к входу в гостиницу. Защитник прилетел в Аликанте из Лондона, в аэропорту его встретили представители «Зенита», откуда он на машине добрался до расположения нового клуба.
Бранислав вышел из машины с улыбкой. А когда зашел внутрь отеля, сотрудники, тоже ждавшие звезду, тут же окружили его с просьбой о совместном фото. Испанцы тоже оказались в курсе, какого калибра игрок к ним приезжает.
Иванович на скорую руку перекусил и направился отдыхать — уже через час с небольшим ему предстояло выйти на свою первую тренировку в команде Мирчи Луческу.
К автобусу, который отвозит «Зенит» на тренировки, Иванович вышел в зенитовской форме. В салон серб из вежливости зашел последним, пропустив всех вперед. К полю новичок шел с Жирковым — своим давним другом по «Челси».
— Во
— Больше, чем когда Кокорин приехал, — поддержал партнера Михаил Кержаков. Игроки тем временем образовывали традиционный полукруг, чтобы выслушать установку главного тренера. Она получилась необычной.
— Представляю вам Бранислава Ивановича, — произнес Луческу, под аплодисменты пожал руку и обнял новичка, а потом сам предложил: — Ну что, тоннель?
— «Челси»? «Реал»? У нас без авторитетов. Тоннель! Добро пожаловать в «Зенит», — тут же отреагировал Дзюба.
Тут же устроили тоннель, и хотя сначала Иванович думал, что по нему можно пройтись пешком, в
БРАНИСЛАВ ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕДНИМ
Это был первый, но, как выяснилось, не последний тоннель в этот вечер. Партнеры тут же стали зазывать в него и самого Дзюбу. Попытки форварда отбояриться категорически не принимались. Причина? Нападающий назначен новым капитаном «Зенита». Ох и досталось же ему при традиционной процедуре «посвящения»! Если Иванович добежал до финиша, то Дзюба не добрался — так и остался лежать на газоне, скорчившись то ли от боли, то ли от смеха.
Впрочем, довольно скоро все вернулось в рабочий режим — началась тренировка. Иванович разминочную полосу препятствий преодолевал рядом с Лодыгиным, а в квадрате оказался в компании с Жирковым, Анюковым и Джорджевичем, с которым успел пообщаться до тренировки. Побывал новичок и в роли водящего в центре, что его совсем не смутило. Дальше выяснилось, что Иванович, хотя и не так часто выходил на поле в этом сезоне в составе «Челси», находится в приличной физической форме. А как насчет игровой? Не исключено, что это можно будет оценить уже в пятницу, во время контрольного матча «Зенита» с пражской «Спартой».
…Назад в гостиницу автобус вернулся без Ивановича. Серб вместе с Жирковым, Юсуповым и Михаилом Кержаковым решил пройти два километра от поля до отеля пешком. С первого занятия в новой команде Бранислав вернулся последним.
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