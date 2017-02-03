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СЕРБ ПРИВЕЗ В ИСПАНИЮ ДОЖДЬ

О том, что Иванович приедет именно в четверг, вся команда была в курсе еще с утра.

— Вы бы еще на улице у дороги к отелю сели и там ждали. Тогда точно не пропустите, — пошутил один из зенитовцев, проходя мимо корреспондента «СЭ» по холлу отеля.

— О, дождик пошел — Иванович из Англии привез, не иначе, — еще одна реплика по поводу предстоящего пополнения.

Около двух часов дня микроавтобус, который вез серба, подкатил к входу в гостиницу. Защитник прилетел в Аликанте из Лондона, в аэропорту его встретили представители «Зенита», откуда он на машине добрался до расположения нового клуба.

Бранислав вышел из машины с улыбкой. А когда зашел внутрь отеля, сотрудники, тоже ждавшие звезду, тут же окружили его с просьбой о совместном фото. Испанцы тоже оказались в курсе, какого калибра игрок к ним приезжает.

Иванович на скорую руку перекусил и направился отдыхать — уже через час с небольшим ему предстояло выйти на свою первую тренировку в команде Мирчи Луческу.

К автобусу, который отвозит «Зенит» на тренировки, Иванович вышел в зенитовской форме. В салон серб из вежливости зашел последним, пропустив всех вперед. К полю новичок шел с Жирковым — своим давним другом по «Челси».

— Во папараци-то сразу налетели, — улыбнулся в этот момент Шатов, кивая в сторону репортеров.

— Больше, чем когда Кокорин приехал, — поддержал партнера Михаил Кержаков. Игроки тем временем образовывали традиционный полукруг, чтобы выслушать установку главного тренера. Она получилась необычной.

— Представляю вам Бранислава Ивановича, — произнес Луческу, под аплодисменты пожал руку и обнял новичка, а потом сам предложил: — Ну что, тоннель?

— «Челси»? «Реал»? У нас без авторитетов. Тоннель! Добро пожаловать в «Зенит», — тут же отреагировал Дзюба.

Тут же устроили тоннель, и хотя сначала Иванович думал, что по нему можно пройтись пешком, в какой-то момент под градом ударов припустил изо всех сил. «Антонио Конте», — неслось ему вслед.

БРАНИСЛАВ ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕДНИМ

Это был первый, но, как выяснилось, не последний тоннель в этот вечер. Партнеры тут же стали зазывать в него и самого Дзюбу. Попытки форварда отбояриться категорически не принимались. Причина? Нападающий назначен новым капитаном «Зенита». Ох и досталось же ему при традиционной процедуре «посвящения»! Если Иванович добежал до финиша, то Дзюба не добрался — так и остался лежать на газоне, скорчившись то ли от боли, то ли от смеха.

Впрочем, довольно скоро все вернулось в рабочий режим — началась тренировка. Иванович разминочную полосу препятствий преодолевал рядом с Лодыгиным, а в квадрате оказался в компании с Жирковым, Анюковым и Джорджевичем, с которым успел пообщаться до тренировки. Побывал новичок и в роли водящего в центре, что его совсем не смутило. Дальше выяснилось, что Иванович, хотя и не так часто выходил на поле в этом сезоне в составе «Челси», находится в приличной физической форме. А как насчет игровой? Не исключено, что это можно будет оценить уже в пятницу, во время контрольного матча «Зенита» с пражской «Спартой».

…Назад в гостиницу автобус вернулся без Ивановича. Серб вместе с Жирковым, Юсуповым и Михаилом Кержаковым решил пройти два километра от поля до отеля пешком. С первого занятия в новой команде Бранислав вернулся последним.