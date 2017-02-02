Дзюба: капитан неочевидность

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Дзюба забивал «Зениту» и колотил себя в грудь.

Забивал в дерби ЦСКА и тоже бил себя в грудь.

Забивал «Динамо» и снова бил себя в грудь — прямо в вышитый красно-белый ромб.

Такая страсть была Дзюбе к лицу. Он — воспитанник клуба — имел на нее полное право. Эмоции не выглядели показными, они шли от сердца. Никто бы не удивился, если бы однажды он стал капитаном «Спартака».

Впрочем, что значит однажды? Дзюба им уже был. И по иронии судьбы впервые надел повязку как раз в матче с «Зенитом», в мае 2012 года. «Спартак» тогда выиграл со счетом 3:2 и немного омрачил Петербургу чемпионский праздник. А Дзюба отдал победную голевую передачу Рафаэлу Кариоке.

Все меняется. Прошло время, со «Спартаком» случился разрыв, и яростные забеги к трибунам прекратились. Дзюба переоделся в сине-бело-голубое и неожиданно быстро стал в «Зените» своим. А через полтора года после дебюта дорос до капитанской повязки.

Многие скажут: ну и что? Ведь в нынешнем «Зените» Дзюба — действительно лидер, и кому как не ему быть капитаном, то есть проводником между главным тренером и коллективом. Данни еще приходит в себя, Ломбертс в унынии и поисках нового клуба, Кержаков далек от стартового состава, тем более далек от былых позиций Анюков. С Дзюбой могли конкурировать разве что Жулиану и Лодыгин. Выбор пал на Дзюбу.

Но при всей логичности этого решения оно все равно не кажется очевидным. Где-то выпирают углы, что-то никак не укладывается в привычную, устоявшуюся за долгие годы картину.

Ведь капитанская повязка это нечто большее, чем просто формальность. Капитан это олицетворение клуба, воплощение его ценностей, истории и традиций. Мальдини и Джеррард, Рауль и Терри, Тихонов и Семак. Всех этих людей объединяет то, что они — капитаны, хотя игроки разного уровня и с совершенно разными историями.

Дзюба же пришел в «Зенит» из клуба, считающегося его главным соперником. И случилось это совсем недавно. Сам по себе переход — совершенно нормальное явление, и за Дзюбу можно только порадоваться. У него в «Зените» здорово получается. Вот только капитанская повязка это не количество забитых мячей, это определенный символизм.