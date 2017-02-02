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2 февраля 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым

«Терек» расторг контракты по взаимному согласию сторон с Сергеем Брызгаловым и Магомедом-Эми Джабраиловым, сообщает пресс-служба клуба.

Грозненцы пожелали игрокам удачи в дальнейшей карьере.

24-летний Брызгалов пришел в грозненский клуб в июне 2016 года и в составе команды провел четыре матча. Джабраилов в этом сезоне выступал только за молодежный состав клуба, в котором провел семь матчей.

Терек
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