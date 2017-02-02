«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым
«Терек» расторг контракты по взаимному согласию сторон с Сергеем Брызгаловым и
Магомедом-Эми Джабраиловым, сообщает пресс-служба клуба.
Грозненцы пожелали игрокам удачи в дальнейшей карьере.
24-летний Брызгалов пришел в грозненский клуб в июне 2016 года и в составе команды провел четыре матча. Джабраилов в этом сезоне выступал только за молодежный состав клуба, в котором провел семь матчей.
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