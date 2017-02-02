Асильдаров вновь стал игроком «Анжи»

Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.

Асильдаров в третий раз в карьере переходит в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в премьер-лигу.

В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.