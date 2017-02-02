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2 февраля 2017, 21:51 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Асильдаров вновь стал игроком «Анжи»

Нападающий «Тобола» Шамиль Асильдаров перешел в «Анжи», сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.

Асильдаров в третий раз в карьере переходит в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в премьер-лигу.

В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

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