Асильдаров вновь стал игроком «Анжи»
Нападающий «Тобола» Шамиль Асильдаров перешел в «Анжи», сообщает клубная
пресс-служба.
Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.
Асильдаров в третий раз в карьере переходит в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в
В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.
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