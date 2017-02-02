Бетон от Гончаренко. ЦСКА не пропускает на сборах

Тест из Лиги чемпионов

ЦСКА сегодня проводил четвёртый контрольный матч на зимних сборах в Испании. Результаты первых трёх должны были убедить нового главного тренера чемпионов России Виктора Гончаренко в том, что он всё делает правильно. «Армейцы» только побеждали, причём каждый раз всухую: швейцарский «Волен» — 3:0 (Ионов — 2, Жамалетдинов), польский «Пяст» — 2:0 (Жамалетдинов, Игнашевич) и датский «Хорсенс» — 4:0 (Чалов — 2, Фернадес, Ионов). Белорус и не скрывал: фрагментами ему очень нравилось увиденное.



Но спарринг с «Викторией Пльзень» — тест другого уровня. Это значительно более классный соперник, нежели те команды, с которыми красно-синие встречались ранее. Действующий чемпион Чехии и лидер сезона-2016/17, да ещё в отличие от ЦСКА возобновляющий чемпионат через две недели. Правда, недавно «викторка» потеряла ценную фигуру — лучшего снайпера команды в прошлом сезоне нападающего Михала Дюриша, проданного в «Оренбург».

Болельщикам «армейцев» в общем-то и не нужно рассказывать о силе чехов. Ещё не стёрлось из памяти противостояние ЦСКА с «Викторией Пльзень» на групповом этапе Лиги чемпионов-2013/14. Тогда красно-синие выиграли перенесённый в Петербург домашний матч — 3:2, а вот в гостях уступили со счётом 1:2. То поражение в 6-м туре оставило ЦСКА без еврокубковой весны, а «Виктория Пльзень», возглавляемая, кстати, Павлом Врбой, отправилась в плей-офф Лиги Европы. Между прочим, в составе чемпиона Чехии осталось не так уж мало игроков, которые выходили в ЛЧ-2013/14 против «армейцев» — вратарь Матуш Козачик, защитники Роман Губник, Радим Ржезник, Мариан Чишовски, Давид Лимберски, полузащитники Томаш Горжава, Ян Коваржик, Милан Петржела, нападающий Марек Бакош. Не последние люди в футболе! Настоящим сюрпризом было обнаружить в заявке «викторки» Андреаса Иваншица. 33-летний экс-полузащитник сборной Австрии покинул «Сиэттл Саундерс» и в январе на правах свободного агента присоединился к чешскому клубу. Безусловно, Гончаренко только приветствовал спарринг с столь крепким противником, пусть для этого и требовалось проехать от Кампоамора до Бенидорма полтора часа.



Последние новости из лагеря ЦСКА были обнадёживающими. Василий Березуцкий и новичок-«старичок» Аарон Оланаре влились в общую группу. А вот возвращения в строй Игоря Акинфеева, Бибраса Натхо, Зорана Тошича и Витиньо ещё придётся подождать. Их время — третий сбор красно-синих. Торопиться пока некуда, пусть зализывают раны.