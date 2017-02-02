Бетон от Гончаренко. ЦСКА не пропускает на сборах

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Тест из Лиги чемпионов ЦСКА сегодня проводил четвёртый контрольный матч на зимних сборах в Испании. Результаты первых трёх должны были убедить нового главного тренера чемпионов России Виктора Гончаренко в том, что он всё делает правильно. «Армейцы» только побеждали, причём каждый раз всухую: швейцарский «Волен» — 3:0 (Ионов — 2, Жамалетдинов), польский «Пяст» — 2:0 (Жамалетдинов, Игнашевич) и датский «Хорсенс» — 4:0 (Чалов — 2, Фернадес, Ионов). Белорус и не скрывал: фрагментами ему очень нравилось увиденное.
Но спарринг с «Викторией Пльзень» — тест другого уровня. Это значительно более классный соперник, нежели те команды, с которыми красно-синие встречались ранее. Действующий чемпион Чехии и лидер сезона-2016/17, да ещё в отличие от ЦСКА возобновляющий чемпионат через две недели. Правда, недавно «викторка» потеряла ценную фигуру — лучшего снайпера команды в прошлом сезоне нападающего Михала Дюриша, проданного в «Оренбург».
Болельщикам «армейцев» в общем-то и не нужно рассказывать о силе чехов. Ещё не стёрлось из памяти противостояние ЦСКА с «Викторией Пльзень» на групповом этапе Лиги чемпионов-2013/14. Тогда красно-синие выиграли перенесённый в Петербург домашний матч — 3:2, а вот в гостях уступили со счётом 1:2. То поражение в 6-м туре оставило ЦСКА без еврокубковой весны, а «Виктория Пльзень», возглавляемая, кстати, Павлом Врбой, отправилась в плей-офф Лиги Европы. Между прочим, в составе чемпиона Чехии осталось не так уж мало игроков, которые выходили в ЛЧ-2013/14 против «армейцев» — вратарь Матуш Козачик, защитники Роман Губник, Радим Ржезник, Мариан Чишовски, Давид Лимберски, полузащитники Томаш Горжава, Ян Коваржик, Милан Петржела, нападающий Марек Бакош. Не последние люди в футболе! Настоящим сюрпризом было обнаружить в заявке «викторки» Андреаса Иваншица. 33-летний экс-полузащитник сборной Австрии покинул «Сиэттл Саундерс» и в январе на правах свободного агента присоединился к чешскому клубу. Безусловно, Гончаренко только приветствовал спарринг с столь крепким противником, пусть для этого и требовалось проехать от Кампоамора до Бенидорма полтора часа.
Последние новости из лагеря ЦСКА были обнадёживающими. Василий Березуцкий и новичок-«старичок» Аарон Оланаре влились в общую группу. А вот возвращения в строй Игоря Акинфеева, Бибраса Натхо, Зорана Тошича и Витиньо ещё придётся подождать. Их время — третий сбор красно-синих. Торопиться пока некуда, пусть зализывают раны.
Травма Миланова, везение чехов Гончаренко остался верен схеме с тремя центральными защитниками, которую он наигрывает на сборах, однако сделал кое-какие перестановки в составе. Место в воротах занял на сей раз 20-летний Илья Помазун, а не Сергей Чепчугов. Георги Миланов вышел уже не на новой для себя позиции левого латераля, а в центре поля. Георгия Щенникова, конечно, привычнее было видеть слева. В. Березуцкого и Оланаре сегодня не оказалось даже в списке запасных. Фёдора Чалова, кстати, тоже. В этих обстоятельствах Алан Дзагоев, по сути, превратился во второго форварда, помогавшего Алексею Ионову.
Смотреть на меняющийся ЦСКА интересно, хочется спешить с какими-то выводами, хотя, естественно, ещё преждевременно. Спарринг с чехами действительно подарил белорусскому тренеру красно-синих много полезной информации. Прежде всего, «армейцы» опять не пропустили. Трио центральных защитников Васин — Игнашевич — А. Березуцкий, которого по ходу второго тайма сменил Кирилл Набабкин, отыграло почти безупречно. До 70-й минуты Помазун не имел по-настоящему сложной работы. Только когда «армейцы» подустали, а сделавшая большое количество замен «Виктория Пльзень» разбегалась, Илья получил шанс спасти команду от гола и продемонстрировал своё умение. Форвард «викторки» бил в упор после передачи со штрафного, однако Помазун отбил мяч. Ещё молодой голкипер ЦСКА стал невольным антигероем эпизода на исходе трети встречи. Играя на выходе, Помазун угодил рукой в голову Миланова. Болгарину потребовалась помощь врачей. Он всё-таки вернулся на поле, тут же «на десерт» получил по ногам, и через несколько минут просигналил тренерскому штабу с просьбой о замене. Кое-как Миланов добегал до перерыва, а во втором тайме его поменял Тимур Жамалетдинов, благодаря чему Дзагоев передвинулся поглубже.
«Армейцы» хорошо держали плотность, не давали сопернику пространства между линиями и жёстко вступали в отбор в середине или на собственной половине поля. Иногда резко включались в прессинг. Бывали с их стороны необязательные фолы, когда чехи высоко забирались с мячом за центральный круг, но понятно, что на данном этапе не избежать проблем в слаженности при перемещениях, далека от идеальной физическая готовность. Через контрольные матчи всё и набирается. В целом же ЦСКА смотрелся солидно. По голевым моментам команда Гончаренко наиграла на уверенную победу, вот только чемпионов России подвела реализация. В частности, Ионову всё-таки недостаёт навыков нападающего. Партнёры регулярно пытались использовать скорость Алексея и бросали его в прорыв, да без толку. Запомнился также хитрый розыгрыш штрафного: Сергей Игнашевич не стал дожидаться свистка судьи, а быстро доставил мяч Ионову на ударную позицию. Алексей толком не пробил, а после добивания мяч попал в штангу ворот Козачика.
Не единожды ЦСКА здорово убегал в контратаки, особенно во втором тайме. Пару шансов упустил Александр Головин, промахивались и другие. Очень достойно провёл свой тайм Жамалетдинов. Он создал замечательные моменты для Ионова и Марио Фернандеса, кроме того, мог забить и сам с паса бразильца. Нельзя не отметить, что латерали Гончаренко задавали жару на флангах. Если от Фернандеса и ждёшь всегда активности впереди, то Щенникову, разумеется, сложнее освоиться в новой модели. Однако и Георгий в паре-тройке эпизодов опасно «прогуливался» к чужой штрафной. Так, по истечении часа матча ЦСКА в результате его прохода вновь сотряс штангу ворот «Виктории Пльзень». Спарринг красно-синим удался, а ноль в атаке сейчас беспокоит значительно меньше, нежели обнадёживает ноль в обороне. Вернется на поле Чалов, подтянется Оланаре — дело с голами должно пойти повеселее, чем в этой игре. Следующие товарищеские матчи у ЦСКА запланированы на 6 февраля (с датским «Эсбьергом») и 7-е (с австрийским клубом ЛАСК).