Орлов: Видел Луиса Адриано в матче за «Милан» — совсем не произвёл впечатления
Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, кому удалось лучше укрепиться на трансферном рынке — «Спартаку» или «Зениту».
«Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У “Спартака” Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит,
Вот, например, в “Зенит” перешёл Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. В этом вопросе для меня всё просто: это решает тренер. Потому что тренер отвечает за результат. Но сам факт того, что он предпочёл заявить Эрнани, а не Молло, говорит о том, что ему нужно будет больше времени на адаптацию. Значит, в этих матчах тренерский штаб Молло не видит», — приводит слова Орлова «ФАН».
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