«Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У “Спартака” Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиса Адриано я один раз видел в матче за “Милан”. Его выпустили, он совсем не произвёл впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре “Спартака” — большой вопрос. В “Шахтёре” он был хорош. Но адаптация новичков — сложный процесс.



Вот, например, в “Зенит” перешёл Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. В этом вопросе для меня всё просто: это решает тренер. Потому что тренер отвечает за результат. Но сам факт того, что он предпочёл заявить Эрнани, а не Молло, говорит о том, что ему нужно будет больше времени на адаптацию. Значит, в этих матчах тренерский штаб Молло не видит», — приводит слова Орлова «ФАН».