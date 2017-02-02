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2 февраля 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов: Видел Луиса Адриано в матче за «Милан» — совсем не произвёл впечатления

Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, кому удалось лучше укрепиться на трансферном рынке — «Спартаку» или «Зениту».

«Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У “Спартака” Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиса Адриано я один раз видел в матче за “Милан”. Его выпустили, он совсем не произвёл впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре “Спартака” — большой вопрос. В “Шахтёре” он был хорош. Но адаптация новичков — сложный процесс.

Вот, например, в “Зенит” перешёл Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. В этом вопросе для меня всё просто: это решает тренер. Потому что тренер отвечает за результат. Но сам факт того, что он предпочёл заявить Эрнани, а не Молло, говорит о том, что ему нужно будет больше времени на адаптацию. Значит, в этих матчах тренерский штаб Молло не видит», — приводит слова Орлова «ФАН».

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