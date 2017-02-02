Кутепов: Новички хорошо влились в команду, мы теперь — единое целое
Защитник «Спартака» Илья Кутепов подвёл итоги сбора московского клуба в ОАЭ.
«Контрольные матчи оценю хорошо, судя по результатам. Видимо, работа прошла не зря. Будем стараться в таком же ритме работать на оставшихся двух сборах.
Думаю, мы наладили взаимопонимание с новичками, работаем над этим. Новые игроки хорошо влились в команду, и даже тяжело сказать со стороны, что это новички. Теперь мы — единое целое.
Основной акцент на первом сборе был направлен на наработку физических кондиций. Были также
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