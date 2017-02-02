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2 февраля 2017, 1:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кутепов: Новички хорошо влились в команду, мы теперь — единое целое

Защитник «Спартака» Илья Кутепов подвёл итоги сбора московского клуба в ОАЭ.

«Контрольные матчи оценю хорошо, судя по результатам. Видимо, работа прошла не зря. Будем стараться в таком же ритме работать на оставшихся двух сборах. Два-три дня проведём в Москве, а 4 февраля отправимся в Испанию, чтобы дальше проводить нашу подготовку.

Думаю, мы наладили взаимопонимание с новичками, работаем над этим. Новые игроки хорошо влились в команду, и даже тяжело сказать со стороны, что это новички. Теперь мы — единое целое.

Основной акцент на первом сборе был направлен на наработку физических кондиций. Были также какие-то тактические упражнения. Но я бы не сказал, что первый сбор — самый тяжёлый. Скорее всего, самым тяжёлым будет второй сбор», — сказал Кутепов в эфире программы «Все на матч».

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