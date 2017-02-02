«Все обсуждают моё имя». В «Арсенал» пришёл герой всех документов

Этой зимой тульский «Арсенал» стал одним из главных трансферных ньюсмейкеров РФПЛ. Шестым новичком «канониров» стал болгарский центральный защитник Иван Иванов, который уже играл во владикавказской «Алании», а также становился чемпионом в Болгарии, Сербии и Швейцарии. В первом интервью после возвращения в Россию болгарин рассказал «Чемпионату» о дружбе с Борисом Ротенбергом и Кристофером Самба, сильном характере Владимира Габулова и своём имени.



— Вы уже играли в России. Что помните о своей карьере в «Алании»?

— Я приехал в Россию ещё совсем молодым, впервые покинув свою родину. Поначалу мне было тяжело привыкнуть к уровню игры в РФПЛ: высокий темп, очень много борьбы. Но во второй части сезона период адаптации прошёл, и я сыграл намного лучше.



— Но «Алания вылетела в низший дивизион.

— Жаль, что тогда мы не смогли остаться. Как сейчас помню игру с «Сатурном» в последнем туре: я забил в самом начале матча после розыгрыша углового, но во втором тайме мы упустили победу… В итоге набрали одинаковое количество очков с «Амкаром», но у нас было меньше побед.



— Вам понравилось в России?

— Ваша страна очень похожа на Болгарию: люди очень открытые, все вокруг называют друг друга братьями. Да и языки очень похожи. Хочу извиниться, что говорю с вами по-английски: я всё понимаю по-русски, но пока немного подзабыл, как на нём говорить.



— Газзаева помните?

— Какого именно: отца или сына?



— Валерия Георгиевича.

— Да, он был президентом «Алании», когда мы вылетели в первый дивизион. А его сын стал главным тренером.



— Поддерживаете отношения с кем-то из той «Алании»?

— Мы общаемся с Борисом Ротенбергом, он тогда играл во Владикавказе в аренде, кажется, из «Зенита». Кажется, теперь с лета в «Локомотиве», правильно? А ещё переписываемся с защитником из Буркина-Фасо Ибрахимом Гнану.



— А из новых партнёров по «Арсеналу» с кем-то знакомы?

— Против Владимира Габулова я играл трижды — за «Аланию» и софийский ЦСКА. Он точно меня помнит — в квалификации Кубка УЕФА я забил в его ворота победный гол. Габулов — очень хороший человек, сильная личность. Мы перекинулись парой фраз, когда я приехал на сборы «Арсенала».



— В том же «Динамо» играли Семшов и Комбаров.

— Да, да, точно! Игорь Семшов был великолепным футболистом, постоянно напрягал нашу оборону. Кстати, я играл против обоих братьев Комбаровых.



— Как у вас возник вариант с «Арсеналом»?

— Я общался со многими агентами, они предлагали мне перейти сюда. Но, знаешь, я не люблю агентов, поэтому обратился напрямую к моему лучшему другу Кристоферу Самба, который тоже играл за «Панатинаикос». Желаю ему всего хорошего в карьере, он отличный парень и топ-игрок. Так вот, Крис знает сына президента тульского «Арсенала» и дал мне его номер. Мы пообщались, и он помог мне связаться с руководством клуба.



— Другие варианты предложения карьеры у вас были?

— Да, ещё до завершения контракта с «Панатинаикосом» на меня выходили люди из одного турецкого клуба. Но Турция находится близко к Сирии, там опасно для моей семьи, поэтому я выбрал «Арсенал».

— У кого-то спрашивали, что за команда тульский «Арсенал»?

— Ивелин Попов из сборной Болгарии рассказал, что это очень хороший клуб с отличной организацией, единственная проблема — недостаточное количество очков. Но сейчас я вижу, что в «Арсенале» собирается отличная команда, в команду приходят много новых игроков. Во втором круге мы должны удачно выступить и остаться в Премьер-Лиге.



— Сергей Кирьяков использует схему с тремя центральными защитниками.

— Я готов к этому — как раз в «Панатинаикосе» я был одним из трёх основных центрбеков. Мне комфортно играть в центре тройки, потому что я знаю свои сильные качества: чтение игры, выбор позиции и опыт.



— Вы знаете, что на всех образцах заполнения документов в России стоит ваше имя?

— О, во всех странах Восточной Европы все обсуждают моё имя! Оно самое популярное не только в России, но в Болгарии, на Балканах в целом… И мне оно очень нравится.