До появления Бранислава Ивановича в «Зените» именно трансфер Луиза Адриану из «Милана» можно было назвать самым громким переходом этой зимы. Неслучайно новобранцу сразу предложили самую высокую зарплату в команде — свыше трех миллионов евро в год, и это без учета многочисленных бонусов. Лично мне трудно поверить, что на такие деньги брали человека «на подмену» и что ему готовы дать много времени на раскачку. Нет! На мой взгляд, очевидно: именно Адриану, а не «бюджетный» Зе Луиш должен стать основным нападающим «Спартака». Причем как можно скорее. В противном случае это была бы очень странная трансферная политика.

Правда, нельзя исключать игру в два нападающих. Хотя ничего похожего мы не видим, но пока даже попробовать не получается, ведь Зе Луиш травмирован. Кстати, именно высокая травматичность африканца (он регулярно выбывает на длительные периоды из-за повреждений), полагаю, является одним из поводов найти ему не дублера, а именно конкурента с высокими шансами на победу.

Вернемся к Луизу Адриану. Этот форвард сыграл за «Спартак» в двух контрольных матчах и в обоих забил. В игре с «Копенгагеном» (2:1) несколько дней назад бразилец провел 62 минуты и реализовал пенальти.

Результативное действие всегда повышает оценку игрока. А возможность пробить пенальти означает быстро полученное доверие со стороны главного тренера и партнеров. Тем не менее некоторые цифры из статистического отчета InStat, который пришел мне в среду утром, заставили изумиться.

Адриану не просто выпал из комбинационной игры «Спартака». Он в принципе в ней не участвовал. За час футболист совершил лишь 8 (!) пасов, из которых 6 оказались точными. Ох, важное уточнение — две из шести передач были совершены при розыгрыше мяча с центра поля в начале первого и второго таймов. Да, форварды в среднем совершают меньше передач, чем защитники или центральные хавбеки. Но здесь показатель просто катастрофический.

Более того, все шесть своих точных пасов нападающий сделал назад. Попытки отдать мяч вперед завершились потерей.

Поразил еще один момент. Другой новичок красно-белых Александр Самедов, игравший справа в полузащите, сделал Адриану ровно 0 (НОЛЬ!!!) передач. Столько же получил и в обратном направлении. При том что позиционно футболисты находились рядом друг с другом. Я мог бы понять, если бы правый хав не передавал мяч левому защитнику. Но центрфорвард для него — один из непосредственных и важных адресатов.

Так в чем же причина столь неудачной игры бразильца? Ему не успели рассказать про спартаковские кружева, стеночки и забегания? В «Шахтере» и в «Милане» не любили пасовать? Или Самедов по инерции ищет на поле Шкулетича с Хенти? Предположу, что проблем несколько. Во-первых, самого Адриану могли накрыть нагрузки первого сбора, так что он потерялся на поле, не предлагал себя партнерам и вредил командной игре (в общей сложности мяч попадал к Адриану 17 раз, меньше всех в команде, и аж в девяти случаях он его терял). Во-вторых, сам «Спартак» был малоактивен в атаке и мало вел комбинационные действия впереди, чему свидетельство — в целом низкие показатели по количеству пасов у игроков «верхней половины поля» (Самедов, Попов, Зобнин, а также вышедшие на замену футболисты). Показательно, что столь же слабую игру показал во втором тайме вышедший в атаку Мельгарехо. Он тоже почти не получал пасов, отдал лишь одну точную передачу, поделил с конкурентом антирекорд по числу потерь. сделал Адриану ровно 0 (НОЛЬ!!!), то Луиз Адриану на фоне парагвайца просто бог.

Один матч, да еще и товарищеский, да еще и в самом начале сборов, ни в коем случае не повод ставить на футболисте клеймо или крест. Ясно, что, набрав форму, Луиз Адриану должен показывать футбол совершенно другого уровня, и оценивать его нужно уж как минимум по итогам весны. Но все-таки от звезды, игрока с самой огромной зарплатой в команде (и топ-5 в РФПЛ), мне кажется, даже в товарняке ждут несколько большего, чем точный удар с пенальти и шесть передач назад. Неужели с ним что-то не так? Оправдает ли бразилец надежды красно-белых? Выиграет ли конкуренцию у Зе Луиша? Станет ли реально полезен «Спартаку» не в отдаленной перспективе, а прямо сейчас, в битве за золото?