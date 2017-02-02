Луиз Адриану — что с ним не так?
Неожиданная статистика, которая заставит болельщиков «Спартака» внимательнее присмотреться к звездному бразильскому новичку.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До появления Бранислава Ивановича в «Зените» именно трансфер Луиза Адриану из «Милана» можно было назвать самым громким переходом этой зимы. Неслучайно новобранцу сразу предложили самую высокую зарплату в команде — свыше трех миллионов евро в год, и это без учета многочисленных бонусов. Лично мне трудно поверить, что на такие деньги брали человека «на подмену» и что ему готовы дать много времени на раскачку. Нет! На мой взгляд, очевидно: именно Адриану, а не «бюджетный» Зе Луиш должен стать основным нападающим «Спартака». Причем как можно скорее. В противном случае это была бы очень странная трансферная политика.
Правда, нельзя исключать игру в два нападающих. Хотя ничего похожего мы не видим, но пока даже попробовать не получается, ведь Зе Луиш травмирован. Кстати, именно высокая травматичность африканца (он регулярно выбывает на длительные периоды
Вернемся к Луизу Адриану. Этот форвард сыграл за «Спартак» в двух контрольных матчах и в обоих забил. В игре с «Копенгагеном» (2:1) несколько дней назад бразилец провел 62 минуты и реализовал пенальти.
Результативное действие всегда повышает оценку игрока. А возможность пробить пенальти означает быстро полученное доверие со стороны главного тренера и партнеров. Тем не менее некоторые цифры из статистического отчета InStat, который пришел мне в среду утром, заставили изумиться.
Адриану не просто выпал из комбинационной игры «Спартака». Он в принципе в ней не участвовал. За час футболист совершил лишь 8 (!) пасов, из которых 6 оказались точными. Ох, важное уточнение — две из шести передач были совершены при розыгрыше мяча с центра поля в начале первого и второго таймов. Да, форварды в среднем совершают меньше передач, чем защитники или центральные хавбеки. Но здесь показатель просто катастрофический.
Более того, все шесть своих точных пасов нападающий сделал назад. Попытки отдать мяч вперед завершились потерей.
Поразил еще один момент. Другой новичок
Так в чем же причина столь неудачной игры бразильца? Ему не успели рассказать про спартаковские кружева, стеночки и забегания? В «Шахтере» и в «Милане» не любили пасовать? Или Самедов по инерции ищет на поле Шкулетича с Хенти? Предположу, что проблем несколько.
Один матч, да еще и товарищеский, да еще и в самом начале сборов, ни в коем случае не повод ставить на футболисте клеймо или крест. Ясно, что, набрав форму, Луиз Адриану должен показывать футбол совершенно другого уровня, и оценивать его нужно уж как минимум по итогам весны. Но
Что касается Мельгарехо, то,
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