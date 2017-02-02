«Анжи» подписал контракты с группой молодых футболистов

Непосредственное подписание с футболистами провёл генеральный директор клуба Саид Абдулаев. Кроме него на церемонии присутствовали директор академии «Анжи» Магомед Исаев, старший тренер молодёжного состава «Анжи» Гамаль Бабаев и старший тренер академии «Анжи» Магомед-Расул Ахмедов.



Трехлетние контракты с клубом подписали воспитанники академии «Анжи» Гамид Агаларов, Аликади Саидов, Рустам Мачилов, а также выпускник УОР г. Каспийск Арсанбег Муртазалиев и Шамиль Муртузалиев, окончивший СДЮСШОР «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.