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2 февраля 2017, 0:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» подписал контракты с группой молодых футболистов

В среду, 1 февраля, группа молодых футболистов 1999 и 2000 годов стала игроками махачкалинского «Анжи».

Непосредственное подписание с футболистами провёл генеральный директор клуба Саид Абдулаев. Кроме него на церемонии присутствовали директор академии «Анжи» Магомед Исаев, старший тренер молодёжного состава «Анжи» Гамаль Бабаев и старший тренер академии «Анжи» Магомед-Расул Ахмедов.

Трехлетние контракты с клубом подписали воспитанники академии «Анжи» Гамид Агаларов, Аликади Саидов, Рустам Мачилов, а также выпускник УОР г. Каспийск Арсанбег Муртазалиев и Шамиль Муртузалиев, окончивший СДЮСШОР «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.

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Клуб: ФК «Анжи» не завершил трансферную кампанию, продолжает расставаться с игроками

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. «Анжи» еще не завершил зимнюю трансферную кампанию и продолжает расставаться с футболистами, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
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