Иванов уже имеет опыт выступления в России — в 2010 году он выступал за «Аланию».



«Против Владимира Габулова я играл трижды — за “Аланию” и софийский ЦСКА. Он точно меня помнит — в квалификации Кубка УЕФА я забил в его ворота победный гол. Габулов — очень хороший человек, сильная личность. Мы перекинулись парой фраз, когда я приехал на сборы “Арсенала”.



Игорь Семшов был великолепным футболистом, постоянно напрягал нашу оборону. Кстати, я играл против обоих братьев Комбаровых», — отметил 28-летний футболист.



Иванов также рассказал, спрашивал ли он у кого-то, что за команда «Арсенал». «Ивелин Попов из сборной Болгарии рассказал, что это очень хороший клуб с отличной организацией, единственная проблема — недостаточное количество очков. Но сейчас я вижу, что в “Арсенале” собирается отличная команда, в команду приходят много новых игроков. Во втором круге мы должны удачно выступить и остаться в Премьер-Лиге», — поведал Иванов.