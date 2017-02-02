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2 февраля 2017, 0:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

И. Иванов: Габулов точно меня помнит — я забил в его ворота победный гол

Новичок тульского «Арсенала» болгарский защитник Иван Иванов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову рассказал, знаком ли он с кем-то из партнёров по новой команде.

Иванов уже имеет опыт выступления в России — в 2010 году он выступал за «Аланию».

«Против Владимира Габулова я играл трижды — за “Аланию” и софийский ЦСКА. Он точно меня помнит — в квалификации Кубка УЕФА я забил в его ворота победный гол. Габулов — очень хороший человек, сильная личность. Мы перекинулись парой фраз, когда я приехал на сборы “Арсенала”.

Игорь Семшов был великолепным футболистом, постоянно напрягал нашу оборону. Кстати, я играл против обоих братьев Комбаровых», — отметил 28-летний футболист.

Иванов также рассказал, спрашивал ли он у кого-то, что за команда «Арсенал». «Ивелин Попов из сборной Болгарии рассказал, что это очень хороший клуб с отличной организацией, единственная проблема — недостаточное количество очков. Но сейчас я вижу, что в “Арсенале” собирается отличная команда, в команду приходят много новых игроков. Во втором круге мы должны удачно выступить и остаться в Премьер-Лиге», — поведал Иванов.

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