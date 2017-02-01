Уилкер: Мы с семьёй чувствуем себя превосходно в Грозном

«Адаптация прошла успешно. Очень благодарен руководству клуба за поддержку и тренеру за доверие. Рад, что стал частью команды и нашёл взаимопонимание. В Грозном мы с семьёй чувствуем себя превосходно. Нам нравится посещать новые места, лучше знакомиться с городом. Отношение людей очень тёплое и позитивное.



Российский чемпионат очень сложный, все игры проходят тяжело. Мы хорошо закрепились на четвёртом месте после первой части сезона. Тем не менее во второй части чемпионата нас ожидает нелёгкая борьба. Сейчас важно достичь нашей цели и завершить чемпионат на первых строчках таблицы.

У меня была травма. После проведённого лечения и процедур я восстановился и начал тренировки в общей группе. Готов к полноценным тренировкам и с нетерпением жду очередной контрольной игры. На сборах в Турции я впервые. Чувствую себя комфортно, условия замечательные, гостиница и поля — всё на высоком уровне. Работа в команде проходит с удовольствием", — сказал Уилкер в интервью клубной пресс-службе.