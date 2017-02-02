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2 февраля 2017, 0:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» — без партнера Промеса по сборной, «Локо» — без Миранчука

«СЭ» подводит итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка.

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МИРАНЧУК ВЫБИРАЕТ НОВУЮ КОМАНДУ

Вторые сутки «Локомотив» становится главным поставщиком трансферных новостей. Те, что порадуют поклонников железнодорожников — читайте ниже. Это же сообщение многих расстроит, ведь уход из клуба его воспитанника Алексея Миранчука теперь выглядит предрешенным. Отныне главная интрига заключается в том, куда и когда перейдет футболист. Прямо сейчас, летом, либо в конце года, когда завершится действующее соглашение. Напомним, по данным «СЭ», на Миранчука больше не претендуют «Зенит» и «Краснодар», а фаворитом считается «Рубин», готовый удовлетворить финансовые запросы как самого игрока, так и его представителей. Переговоры о продлении контракта фактически не ведутся.

— Он хочет продолжить карьеру в другом месте, — рассказал в интервью «СЭ» президент «Локо» Илья Геркус. — Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

«ЛОКО»: ПЛЮС ДВА ЗАЩИТНИКА И КОНТРАКТ С ДЕНИСОВЫМ

«СЭ» стало известно: «Локомотив» достиг принципиальной договоренности о подписании полноценного контракта с Игорем Денисовым. Сейчас полузащитник арендован у «Динамо», и два столичных клуба вместе выплачивают ему зарплату, а по окончании сезона железнодорожники заключат с футболистом новый договор.

Вчерашняя информация «СЭ» о возможном переходе в «Локомотив» защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова подтверждается. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что у футболиста есть желание перейти в столичный клуб. Стоит заметить, что в этом сезоне Маргасов с учетом Кубка России принял участие лишь в семи матчах при четырех появлениях в стартовом составе, тогда как в «Ростове», куда он вернулся после аренды в «Сибири», в год завоевания путевки в Лигу чемпионов считался твердыми игроком основы.

Тем временем пресс-служба «Локо» продолжает поддерживать интригу перед объявлением имени другого новичка. Сегодня было опубликовано видео, как с новобранцем по скайпу беседует капитан красно-зеленых Ведран Чорлука. Заголовок ролика — «Разговор со старым-новым другом» — лишь констатирует очевидное. Дело в том, что являющийся воспитанником «Тоттенхэма» защитник «КПР» Стив Кокер вместе выступал с хорватским защитником в составе «шпор». В Москве 25-летний англичанин будет выступать под 22-м номером.

«ЗЕНИТ» СВЕРНУЛ ПЕРЕГОВОРЫ С «БЕНФИКОЙ»

Сегодняшнее подписание контракта с Браниславом Ивановичем свело на нет тему возможного перехода в «Зенит» принадлежащего «Бенфике» и выступающего на правах аренды за «Тонделу» Виталия Лысцова. Возможно, в Санкт-Петербурге еще вернутся к кандидатуре защитника молодежной сборной России, однако в нынешней ситуации трансфер не выглядит оправданным. У Мирчи Луческу теперь есть защитник топ-уровня, есть пропустивший значительный отрезок первой части сезона из-за травм Иван Новосельцев, да и Николас Ломбертс никуда не перешел. Летом же, когда завершится контракт бельгийца, и он покинет Санкт-Петербург на правах свободного агента, игрок в оборону потребуется.

— В «Зените» Лысцова не будет, — заявил в интервью «СЭ» представляющий интересы защитника Игорь Тимофеев. — Переговоры больше не ведутся.

Неактуальным оказался и промелькнувший накануне слух о том, что сине-бело-голубые проведут с «Бенфикой» обмен: отправят в Лиссабон Маурисиу и получат взамен Андреаса Самариса. Учитывая специфику российской дозаявочной кампании, грек теоретически еще может стать зенитовцем зимой, тогда как лиссабонцы уже не могут заявить его бразильского коллегу по амплуа. Впрочем, в такой обмен не верилось изначально, ведь ранее агент Маурисиу заявлял о том, что его подопечный до лета точно не покинет «Зенит», а в Португалии сообщалось о принятом Самарисом решении продолжить выступления за «орлов» как минимум до конца текущего сезона.

«ФЕЙЕНООРД» НЕ ОТПУСТИЛ ЗАЩИТНИКА В «СПАРТАК»

Еще одна несостоявшаяся сделка — переход в «Спартак» защитника Теренса Конголо. Красно-белые отправляли запрос по поводу трансфера 22-летнего футболиста, однако получили от «Фейеноорда» отказ, и больше данная тема не поднималась. В Роттердаме резонно посчитали, что не стоит расставаться с одним из основных игроков в разгар чрезвычайно удачного сезона. Команда Джованни ван Бронкхорста уже побила несколько клубных рекордов и на всех парах мчится к чемпионскому титулу, опережая «Аякс» на пять очков.

Конголо, являющийся воспитанником «Фейеноорда» и проведший всю карьеру в родном клубе, одна из ключевых фигур в оборонительных порядках (12 пропущенных мячей в 20 турах). Он универсален и способен сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Плюс, несмотря на молодость, обладает определенным опытом. В 2011-м Конголо вместе с несостоявшимся спартаковцем Мемфисом Депаем и покинувшим недавно «Анжи» Лоренцо Эбесилио выиграл со сборной Голландии юношеский чемпионат Европы U-17. Позже провел на поле всего несколько минут, но стал участником ЧМ-2014. В отборочном цикле ЧМ-2018 он был в заявке «оранжевых» в двух матчах, включая поединок с белорусами, в котором дубль сделал Квинси Промес.

НОВЫЙ «ОРУЖЕЙНИК» ИЗ БОЛГАРИИ

«Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым, который известен в России по выступлениям за «Аланию». Его последним клубом был греческий «Панатинаикос», а соглашение с туляками оформлено по схеме «1,5+1».

«Оренбург» официально оформил аренду из «Томи» белорусского защитника Максима Бордачева и принял решение отказаться от трех футболистов. Контракт с полузащитником Якубом Бамбой расторгнут по согласию сторон, арендованный у «Рубина» Максим Батов вернулся в казанский клуб, а защитник Александр Кацалапов выставлен на трансфер.

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