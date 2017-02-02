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МИРАНЧУК ВЫБИРАЕТ НОВУЮ КОМАНДУ

Вторые сутки «Локомотив» становится главным поставщиком трансферных новостей. Те, что порадуют поклонников железнодорожников — читайте ниже. Это же сообщение многих расстроит, ведь уход из клуба его воспитанника Алексея Миранчука теперь выглядит предрешенным. Отныне главная интрига заключается в том, куда и когда перейдет футболист. Прямо сейчас, летом, либо в конце года, когда завершится действующее соглашение. Напомним, по данным «СЭ», на Миранчука больше не претендуют «Зенит» и «Краснодар», а фаворитом считается «Рубин», готовый удовлетворить финансовые запросы как самого игрока, так и его представителей. Переговоры о продлении контракта фактически не ведутся.

— Он хочет продолжить карьеру в другом месте, — рассказал в интервью «СЭ» президент «Локо» Илья Геркус. — Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

«ЛОКО»: ПЛЮС ДВА ЗАЩИТНИКА И КОНТРАКТ С ДЕНИСОВЫМ

«СЭ» стало известно: «Локомотив» достиг принципиальной договоренности о подписании полноценного контракта с Игорем Денисовым. Сейчас полузащитник арендован у «Динамо», и два столичных клуба вместе выплачивают ему зарплату, а по окончании сезона железнодорожники заключат с футболистом новый договор.

Вчерашняя информация «СЭ» о возможном переходе в «Локомотив» защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова подтверждается. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что у футболиста есть желание перейти в столичный клуб. Стоит заметить, что в этом сезоне Маргасов с учетом Кубка России принял участие лишь в семи матчах при четырех появлениях в стартовом составе, тогда как в «Ростове», куда он вернулся после аренды в «Сибири», в год завоевания путевки в Лигу чемпионов считался твердыми игроком основы.

Тем временем пресс-служба «Локо» продолжает поддерживать интригу перед объявлением имени другого новичка. Сегодня было опубликовано видео, как с новобранцем по скайпу беседует капитан красно-зеленых Ведран Чорлука. Заголовок ролика — «Разговор со старым-новым другом» — лишь констатирует очевидное. Дело в том, что являющийся воспитанником «Тоттенхэма» защитник «КПР» Стив Кокер вместе выступал с хорватским защитником в составе «шпор». В Москве 25-летний англичанин будет выступать под 22-м номером.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP-G-1ojYdG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Skype-call with old new friend. #ThreeLions ??? #BigBang #GuessWho #ComingSoon</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T13:21:05+00:00">Фев 1 2017 в 5:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЗЕНИТ» СВЕРНУЛ ПЕРЕГОВОРЫ С «БЕНФИКОЙ»

Сегодняшнее подписание контракта с Браниславом Ивановичем свело на нет тему возможного перехода в «Зенит» принадлежащего «Бенфике» и выступающего на правах аренды за «Тонделу» Виталия Лысцова. Возможно, в Санкт-Петербурге еще вернутся к кандидатуре защитника молодежной сборной России, однако в нынешней ситуации трансфер не выглядит оправданным. У Мирчи Луческу теперь есть защитник топ-уровня, есть пропустивший значительный отрезок первой части сезона из-за травм Иван Новосельцев, да и Николас Ломбертс никуда не перешел. Летом же, когда завершится контракт бельгийца, и он покинет Санкт-Петербург на правах свободного агента, игрок в оборону потребуется.

— В «Зените» Лысцова не будет, — заявил в интервью «СЭ» представляющий интересы защитника Игорь Тимофеев. — Переговоры больше не ведутся.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP-BJ9gFIZu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Официально: Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Зените». Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года ✍ Сине-бело-голубые приветствуют Бранислава Ивановича в Петербурге и желают удачи в составе новой команды! // Now it’s official! Branislav Ivanovic joins Zenit! ✍ The Serbian international defender has signed a 2.5 year deal to stay in St.Petersburg. The blue-white-sky blues are delighted to welcome Branislav Ivanovic to and we’re sure he will be a huge success at Zenit!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано zenit_spb (@zenit_spb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T12:30:10+00:00">Фев 1 2017 в 4:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Неактуальным оказался и промелькнувший накануне слух о том, что сине-бело-голубые проведут с «Бенфикой» обмен: отправят в Лиссабон Маурисиу и получат взамен Андреаса Самариса. Учитывая специфику российской дозаявочной кампании, грек теоретически еще может стать зенитовцем зимой, тогда как лиссабонцы уже не могут заявить его бразильского коллегу по амплуа. Впрочем, в такой обмен не верилось изначально, ведь ранее агент Маурисиу заявлял о том, что его подопечный до лета точно не покинет «Зенит», а в Португалии сообщалось о принятом Самарисом решении продолжить выступления за «орлов» как минимум до конца текущего сезона.

«ФЕЙЕНООРД» НЕ ОТПУСТИЛ ЗАЩИТНИКА В «СПАРТАК»

Еще одна несостоявшаяся сделка — переход в «Спартак» защитника Теренса Конголо. Красно-белые отправляли запрос по поводу трансфера 22-летнего футболиста, однако получили от «Фейеноорда» отказ, и больше данная тема не поднималась. В Роттердаме резонно посчитали, что не стоит расставаться с одним из основных игроков в разгар чрезвычайно удачного сезона. Команда Джованни ван Бронкхорста уже побила несколько клубных рекордов и на всех парах мчится к чемпионскому титулу, опережая «Аякс» на пять очков.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPpfmimAhMM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Set your goals high and don't stop until you get there! #TB #WorldCup2014 #HungryForMore #ElPierna ??⚽️❤</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Terence Kongolo (@terencekongolo94) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-24T13:12:10+00:00">Янв 24 2017 в 5:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Конголо, являющийся воспитанником «Фейеноорда» и проведший всю карьеру в родном клубе, одна из ключевых фигур в оборонительных порядках (12 пропущенных мячей в 20 турах). Он универсален и способен сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Плюс, несмотря на молодость, обладает определенным опытом. В 2011-м Конголо вместе с несостоявшимся спартаковцем Мемфисом Депаем и покинувшим недавно «Анжи» Лоренцо Эбесилио выиграл со сборной Голландии юношеский чемпионат Европы U-17. Позже провел на поле всего несколько минут, но стал участником ЧМ-2014. В отборочном цикле ЧМ-2018 он был в заявке «оранжевых» в двух матчах, включая поединок с белорусами, в котором дубль сделал Квинси Промес.

НОВЫЙ «ОРУЖЕЙНИК» ИЗ БОЛГАРИИ

«Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым, который известен в России по выступлениям за «Аланию». Его последним клубом был греческий «Панатинаикос», а соглашение с туляками оформлено по схеме «1,5+1».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP-vcmGhfz0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Болгарин Иван Иванов становится канониром! Контракт подписан по схеме 1,5+1. #АрсеналТула Фото ПФК Арсенал.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано ПФК «Арсенал» (Тула) (@fcarsenaltula) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T19:14:40+00:00">Фев 1 2017 в 11:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Оренбург» официально оформил аренду из «Томи» белорусского защитника Максима Бордачева и принял решение отказаться от трех футболистов. Контракт с полузащитником Якубом Бамбой расторгнут по согласию сторон, арендованный у «Рубина» Максим Батов вернулся в казанский клуб, а защитник Александр Кацалапов выставлен на трансфер.