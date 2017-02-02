«Спартак» — без партнера Промеса по сборной, «Локо» — без Миранчука
«СЭ» подводит итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка.
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МИРАНЧУК ВЫБИРАЕТ НОВУЮ КОМАНДУ
Вторые сутки «Локомотив» становится главным поставщиком трансферных новостей. Те, что порадуют поклонников железнодорожников — читайте ниже. Это же сообщение многих расстроит, ведь уход из клуба его воспитанника Алексея Миранчука теперь выглядит предрешенным. Отныне главная интрига заключается в том, куда и когда перейдет футболист. Прямо сейчас, летом, либо в конце года, когда завершится действующее соглашение. Напомним, по данным «СЭ», на Миранчука больше не претендуют «Зенит» и «Краснодар», а фаворитом считается «Рубин», готовый удовлетворить финансовые запросы как самого игрока, так и его представителей. Переговоры о продлении контракта фактически не ведутся.
— Он хочет продолжить карьеру в другом месте, — рассказал в интервью «СЭ» президент «Локо» Илья Геркус. — Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.
«ЛОКО»: ПЛЮС ДВА ЗАЩИТНИКА И КОНТРАКТ С ДЕНИСОВЫМ
«СЭ» стало известно: «Локомотив» достиг принципиальной договоренности о подписании полноценного контракта с Игорем Денисовым. Сейчас полузащитник арендован у «Динамо», и два столичных клуба вместе выплачивают ему зарплату, а по окончании сезона железнодорожники заключат с футболистом новый договор.
Вчерашняя информация «СЭ» о возможном переходе в «Локомотив» защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова подтверждается. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что у футболиста есть желание перейти в столичный клуб. Стоит заметить, что в этом сезоне Маргасов с учетом Кубка России принял участие лишь в семи матчах при четырех появлениях в стартовом составе, тогда как в «Ростове», куда он вернулся после аренды в «Сибири», в год завоевания путевки в Лигу чемпионов считался твердыми игроком основы.
Тем временем
«ЗЕНИТ» СВЕРНУЛ ПЕРЕГОВОРЫ С «БЕНФИКОЙ»
Сегодняшнее подписание контракта с Браниславом Ивановичем свело на нет тему возможного перехода в «Зенит» принадлежащего «Бенфике» и выступающего на правах аренды за «Тонделу» Виталия Лысцова. Возможно, в
— В «Зените» Лысцова не будет, — заявил в интервью «СЭ» представляющий интересы защитника Игорь Тимофеев. — Переговоры больше не ведутся.
Неактуальным оказался и промелькнувший накануне слух о том, что
«ФЕЙЕНООРД» НЕ ОТПУСТИЛ ЗАЩИТНИКА В «СПАРТАК»
Еще одна несостоявшаяся сделка — переход в «Спартак» защитника Теренса Конголо.
Конголо, являющийся воспитанником «Фейеноорда» и проведший всю карьеру в родном клубе, одна из ключевых фигур в оборонительных порядках (12 пропущенных мячей в 20 турах). Он универсален и способен сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Плюс, несмотря на молодость, обладает определенным опытом. В 2011-м Конголо вместе с несостоявшимся спартаковцем Мемфисом Депаем и покинувшим недавно «Анжи» Лоренцо Эбесилио выиграл со сборной Голландии юношеский чемпионат Европы U-17. Позже провел на поле всего несколько минут, но стал участником ЧМ-2014. В отборочном цикле ЧМ-2018 он был в заявке «оранжевых» в двух матчах, включая поединок с белорусами, в котором дубль сделал Квинси Промес.
НОВЫЙ «ОРУЖЕЙНИК» ИЗ БОЛГАРИИ
«Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым, который известен в России по выступлениям за «Аланию». Его последним клубом был греческий «Панатинаикос», а соглашение с туляками оформлено по схеме «1,5+1».
«Оренбург» официально оформил аренду из «Томи» белорусского защитника Максима Бордачева и принял решение отказаться от трех футболистов. Контракт с полузащитником Якубом Бамбой расторгнут по согласию сторон, арендованный у «Рубина» Максим Батов вернулся в казанский клуб, а защитник Александр Кацалапов выставлен на трансфер.
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