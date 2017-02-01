Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28632161/
1 февраля 2017, 22:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болгарский защитник Иванов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым.

Соглашение с 28-летним игроком подписано по схеме «1,5+1».

Первым профессиональным клубом в карьере Иванова был софийский ЦСКА. В 2010 году болгарин выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, два гола). Летом 2011 года защитник перебрался в Сербию, где защищал цвета «Партизана». Последним клубом Иванова был греческий «Панатинаикос». За сборную Болгарии новичок «Арсенала» провёл 40 матчей.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России