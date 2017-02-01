Болгарский защитник Иванов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Соглашение с 28-летним игроком подписано по схеме «1,5+1».



Первым профессиональным клубом в карьере Иванова был софийский ЦСКА. В 2010 году болгарин выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, два гола). Летом 2011 года защитник перебрался в Сербию, где защищал цвета «Партизана». Последним клубом Иванова был греческий «Панатинаикос». За сборную Болгарии новичок «Арсенала» провёл 40 матчей.