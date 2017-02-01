Болгарский защитник Иванов подписал контракт с тульским «Арсеналом»
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с болгарским защитником Иваном Ивановым.
Соглашение с 28-летним игроком подписано по схеме «1,5+1».
Первым профессиональным клубом в карьере Иванова был софийский ЦСКА. В 2010 году болгарин выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, два гола). Летом 2011 года защитник перебрался в Сербию, где защищал цвета «Партизана». Последним клубом Иванова был греческий «Панатинаикос». За сборную Болгарии новичок «Арсенала» провёл 40 матчей.
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